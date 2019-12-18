林鄭下令各部門快而準澄清謠言　批特首請辭等傳聞是穿鑿附會

反俢例風波持續超過半個月，網上不時有各種傳言，例如有指在現場出現的外國人是示威指揮者，以及行政長官已向中央請辭等。行政長官林鄭月娥今日在facebook表示，已經要求政府新聞處與各部門加強監察，澄清虛假消息要做到快而準。

稱傳言惡意杜撰 目的是引起恐慌

林鄭表示，近月應對反修例事件的過程中，其中一個挑戰是虛假消息流傳，例如「8月31日在太子站有市民死亡」、「政府會實施宵禁」、「市民提款會實施限制」，以至「行政長官已向中央請辭」等等。

她稱這些消息都是穿鑿附會，甚至毫無根據，有些更是惡意杜撰，目的是挑動社會矛盾或引起恐慌。

早前《傳真社》訪問6名831事件「懷疑遇害者」，全部在當日均送院或押往警署。然而由於事發至今仍然沒有公開全部閉路電視片段，市民至今仍然有大量質疑。

林鄭表示，特區政府會盡力闢謠，近半年透過記者會、網站、新聞稿等等已經澄清了過百條假消息，未來亦會繼續，以正視聽。她指造謠比闢謠容易，最重要還是市民保持冷靜，認真思考，對來歷不明的消息小心求證，並留意政府的回應。林鄭亦已經要求政府新聞處與各部門加强監察，澄清虚假消息要做到快而準。

政府新聞網最近開設了政府澄清專欄，轉貼政府相關言論。

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