【直播】社福界遊行抵中環　先後向美國領事館、歐盟駐港澳辦遞信

社福界一連三日發起罷工及集會，今日（19日）來到最後一日，下午2時將發起「香港人權及民主法案」遊行，由灣仔遊行至9個國家駐港領事館，包括澳洲、捷克、意大利、荷蘭、英國、歐盟、美國、日本及加拿大，要求有關國家通過類似《香港人權與民主法案》的議案，《香港01》將全程直播。

【17:15】遊行隊伍代表到達中環聖約翰大廈門外，向歐盟駐港澳辦事處代表遞信。

【17:05】遊行隊伍代表抵達中環花園道美國領事館門外，向領事館代表遞信。代表指，感謝美國早前通過香港人權與民主法案。

【16:30】遊行隊伍抵達金鐘法院道英國領事館門外，有數名留守者表示，他們已留守英國領事館門外37日，希望大家不要忘記「英國戰線」。

由於後半部分遊行隊伍與警方對峙了一段時間，遊行隊頭在半小時前已向英國領事館代表遞信。

【16:20】在僵持約15分鐘後，防暴警察全部後退，警方願意開放正義道行車線予遊行隊伍繼續前進，約100名遊行人士正前往英國領事館，會合早前已到達的遊行隊伍。

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【16:05】20名防暴警察其後推進，把正義道行車線上的數十名遊行人士趕上行人路，大部人其後被逼上行人路，但仍拒絕前進，雙方繼續僵持。

有糾察用大聲公呼籲在場人士返回行人路，並繼續前進往英國領事館，但示威人士卻不予理會。

【16:00】現場有約20名防暴警察到場增援，部分警察手持防暴槍及圓盾。

警方代表表示，若遊行負責人未能控制遊行人士的秩序，或會要求終止今次遊行。

【15:45】遊行隊伍沿灣仔軒尼詩道遊行至金鐘，在轉上法院道期間，有約10名防暴警員呼籲遊行人士返回行人路上繼續前進，遊行人士大多跟隨警方指示，繼續前進，但亦有部分人高呼「開路」，雙方一度僵持。

警方代表其後與遊行負責人交涉，指出不能隨意開路讓遊行人士前進，有糾察其後勸喻遊行人士返回行人路繼續前進，但仍有數十人不願跟隨，繼續大叫「開路」，並停留在法院道行車線上。

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約400人參加

【14:50】遊行隊伍抵達灣仔中環廣場，向意大利領事館代表遞信。

現場陸續有人加入遊行，估計有約400人參與，遊行人士沿途高呼「五大訴求，缺一不可」、「Five demands, no one less」、「Fight for freedom, stand with hk」口號。在遊行期間，亦有駕車司機響鞍表示支持。

【14:25】大會發言人梁姑娘表示，今日是社福界的第三日罷工行動，認為社福界在反修例風波中，都不認同警方使用過分武力。對於在過去6個月中，有年輕人的死因不明，亦有很多屍體發現，一眾社福界同工都感到很傷心，憤怒及難過一直沒有減退。她又指出，社工一直在示威現場捍衛被捕人士人權，但在無使用暴力下，仍被警方拘捕。

遊行代表其後向澳洲及捷克領事館遞信。

【14:00】現場所見約有100人參與遊行，大部份人穿上黑色衫，有部分人戴黑色口罩，亦有遊行人士帶同多國國旗參與遊行。