【逃犯條例】民主黨眾籌330萬元　私人檢控開槍警等5案件

反修例運動持續6個月，警方執法手法備受質疑。民主黨立法會議員許智峯今天（19日）發起眾籌，就警員以電單車撞人事件、西灣河開槍事件等5宗事件，入稟法庭提出私人檢控，盼籌得330萬元。許智峯形容提出私人檢控是「最後手段」追究「警暴」。

涉及駕車撞人、開槍等事件

許智峯將就5宗反修例爭議事件發起眾籌並提出私人檢控，包括就2019年11月11日西灣河實彈開槍事件，以「意圖謀殺」或「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪私人刑事檢控開槍警員關家榮；以「危險駕駛」及「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪，私人刑事檢控於2019年11月11日在葵芳以電單車撞向示威者的警員，以及以同一罪名私人檢控於2019年10月6日於深水埗剷上行人路撞人的的士司機；以「意圖謀殺」或「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪，私人刑事檢控在2019年10月1日於荃灣衝突中以實彈射傷中學生曾志健的開槍警長曾家輝。

民主黨許智峯（左）提私人檢控，追究電單車撞人、荃灣開槍等5宗案件。（吳倬安攝）

將申請披露催淚氣體成份

許智峯又指，將會申請「訴訟前文件披露」，要求法庭下令警方披露於反修例運動中所使用催淚氣體的化學成份，及禁制警方使用「有毒的催淚煙」。

許智峯表示，現階段望籌得330萬元，他表示5宗私人檢控將會以他的名義入稟，他指出投訴警察機制失效，猶如「自己人查自己人」，看不到投訴警察機制就上述事件介入空間，「唯一可以做就係打官司」，又形容打官司是研究「警暴」的最後手段。

截至12月19日下午6時45分，共有229人捐款、籌得88,238元。