【澳門回歸20年】習近平晤林鄭　稱完全支持下一步工作

國家主席習近平正在澳門出席回歸20周年慶典，特首林鄭月娥今日亦有率團到澳門參加慶祝活動。 國家中央電視台報道，國家主席習近平在澳門東亞運動會體育館會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥，以及部分官員。據新華社報道，習近平重申中央充分肯定林鄭月娥在非常時期展現出的勇氣和擔當，中央完全支持林鄭月娥到北京述職時，提出的下一步工作的設想。 有線新聞引述消息人士指，林鄭向習近平提及的「特區政府下一步工作設想」，具體是甚麼不能透露，但一定不包括基本法23條立法。

國家主席習近平出席澳門回歸20周年慶祝活動前，與特首林鄭月娥會面。（政府新聞處圖片）

習近平表示，中央充分肯定林鄭月娥在非常時期展現出的勇氣和擔當。林鄭月娥到北京述職時，提出了特區政府下一步工作的設想，中央都完全支持。希望香港特別行政區政府各個部門繼續在行政長官領導下，各司其職，密切配合，形成合力，共同把香港的事情辦好。

林鄭月娥感謝習近平的接見，表示一定會帶領特區政府繼續做好止暴制亂工作，盡快恢復香港的社會秩序。

中央政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥參加會見。

國家主席習近平出席澳門回歸20周年慶祝活動前，與香港特別行政區政府代表團代表團會面。（政府新聞處圖片）

根據政府新聞處的片段所見，習近平與林鄭握手時，問她是何時到澳門的。林鄭答說：「一個小時多一點前，現在從港珠澳大橋來的」。習近平接著再問，「（需要）多長時間？」林鄭回應，「一個半小時」。

林鄭之後向習近平介紹港府代表團成員，依次序為：財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局局長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基。

林鄭說，非常感謝習主席在百忙中抽空接見她的團隊。