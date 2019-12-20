【和你撑手足】300人荔枝角收押所外聚集　聲援被捕示威者

立法會議員邵家臻、張超雄及社民連今晚發起在荔枝角收押所外集會，支援在修例風波中被捕的人士，集會已獲警方發出不反對通知書。 集會將於晚上8時開始，在集會未開始前，已有約300人聚集在收押所門外，他們高叫「釋放義士，還我公義」，「光復香港，時代革命」等口號。

【21:00】立法會議員毛孟靜表示，大家除了要關注在荔枝角收押所內的男示威者外，也要關心其他女示威者，她們被扣押在勵敬懲教所。

立法會議員朱凱廸讀出收押所內手足的聯合信件，他們對民主派在區議會選舉中大勝感到很鼓舞，希望當選者不要辜負全港市民的期望，運用權力幫助6,000多位被捕人士。

朱凱廸又說，民主派在議會內一定會拼命阻止警察加人工。

【20:45】有被捕年輕人的母親在集會上發言，對年輕人被警察打，感到十分心痛。她又讀出另一位被捕人士的母親的來信，信中提及，她的兒子已在收押所1個月，生日、聖誕節及新年都要在收押所內度過。她感謝立法會議員及其他手足的探訪，以及基金的支援。



有被捕人士的女朋友發言，讀出被捕者的信件，信中指，自己是一名土生土長的大學四年級生，在11月2日被捕，現時正被扣押在荔枝角收押所，他感激港人的付出，希望大家不要放棄，強調只有堅持才會見到希望，又提到自己已做好犧牲的準備，但他認為這是值得的。

【20:30】社民連梁國雄說，自己在40年前已因在新華社外示威，而被扣押在荔枝角收押所。

他表示，若要反修例運動延續下去，必需要有充足的資源，希望大家多多捐錢，以及在聖誕節及新年參與所有抗爭活動。

【20:25】香港眾志秘書長黃之鋒表示，根據自己6月時在收押所內的經歷，被扣押的示威者是會聽到集會人士所高叫的口號。



黃之鋒讀出一名被捕人士發仔的來信，信中提到被扣押的手足對外面的資訊十分渴求，但當他們知道有示威者在外支援及送暖，已經感到很開心。發仔又說，抗爭是一場持久戰，希望大家要繼續努力。



黃浩銘說，聖誕節臨近，希望集會人士可以每人寄一封信給在收押所內的被捕人士，讓他們感受到社會的支持。

【20:15】集會在晚上8時開始，開始時參與的人群已站滿荔枝角收押所外兩旁及對面的行人路。

集會主持、社民連黃浩銘表示，現時有約79名示威者被扣押在收押所內，若大家的叫聲夠大，在收押所內的示威者一定會聽到。

立法會議員張超雄率先發言，他表示，很多年輕人在街頭受虐打折磨，感到非常心痛，強調香港人不會忘記他們所付出的犧牲。他又說，自己和邵家臻會盡力協助及探望被捕的示威者。