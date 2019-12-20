網傳政府想取消年輕選民資格　選舉事務處：每年均隨機發出查核信

立法會選舉明年舉行，相關傳聞亦開始傳播。政制及內地事務局局長聶德權以及選舉事務處，今日（20日）就澄清一則有關選民資格的謠言。

上星期起已發出約7萬封查核信

近期有網上傳言指，收到選舉事務處的查核信，質疑政府想取消年輕登記資格，使他們不能在2020年立法會選舉中投票。聶德權表示這些指控完全是憑空捏造，不符事實。

其實選舉事務處每年都會隨機向部份選民發出查核信，以查核他們申報的地址是否真確。而最近一次即是由12月13日起發出，至今大約發出了7萬封查核信。

查該信是隨機抽樣來發出，並沒有針對特局年齡群組。

如收到選舉事務處的查核信應盡快回覆，否則會進入下一輪查訊程序，如再無回應即會取消選民資格。（資料圖片）

收到查核信應盡快回覆

如收到選舉事務處的查核信，應盡快在指定限期前回覆，以確認地址。如在限期前未有回覆，選舉事務處在2020年3月前進行下一步程序，即會向該選民展開法定查訊。

納入法定查訊的選民，必須在2020年5月2日前回覆，如仍然無回覆，即會納入2020年6月1日公布的取消登記名單。

如果選民被納入取消登記名單，仍可以在2020年6月25日的申索法定限期前回覆選舉事務處或提出申索，以恢復選民資格，否則就無法在2020年立法會選舉投票。

選舉事務處亦會與其他部門合作核對資料，包括查核一戶多姓的登記住址，以提高選民登記的準確性。