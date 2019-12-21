【12.21．直播】銀髮族集會　 多名泛民候任區議員發言批政治酬庸

今日（21日）再有團體在中環愛丁堡廣場大會堂對出空地，發起題為「Name and Shame 杜絕政治酬庸」銀髮族集會，反對近日有報道指，特首林鄭月娥會向部份落選建制派區議員給予公職作為補償，批評此舉為政治酬庸，並稱若公營機構等，用政治酬庸的方式委任落選建制派人士進入董事局或決策層或授予職位，將發起杯葛行動，停止一切捐助、合作等。 集會於下午1時正至5時舉行，已獲警方發出不反對通知書。《香港01》直播集會情況。

【16:00】油尖旺大南區候任區議員李國權指今次選舉百般滋味，因過去選舉中該區的投票率均較低，今次卻則從昔日的33%，到今次選舉的超過70%。他指今屆當選的議員背負很大重任，又引用電影《Rocky》名句，指要打低對手最重要的，不是你的拳頭能發出多大力量，而是你能夠承受多重的打擊。

他又指過去普遍大家覺得長輩均是思想保守，今次銀髮族集會，可以向外界展現，支持民主才是銀髮族主流民意。

【15:30】立法會議員邵家臻表示，感激早前有近6,000人在荔枝角收押所聲援被拘留示威者，認為親情、愛情，信念和聲音能穿過高牆，他又引述一名被羈留示威者稱，在拘留所中能聽到支持者朗讀寄給他們的信念。

他稱今次議題從反修例到追求普選，層面不斷擴散，他提醒示威者勿將政治酬庸說成「政治綜援」，因有關說法有可能令人對「綜援」印象變差，無意間影響了社會基層。

【15:20】柴灣樂康選區候任區議員「阿牛」曾健成表示，今次選戰的民主派大勝，是抗爭者頭破血流換來的議席，他其後隨同群眾為過去半年犧牲、受傷和被捕示威者靜思1分鐘。他敦促政府全面公開示威者受傷的數字，以及藍色水炮車藍色水成分，他又批評鄭若驊肆意檢控示威者，對警方濫暴卻視若無睹。

【15:15】荃灣麗濤區候任區議員謝旻澤稱，期望日後選舉投票率能保持今年的勢頭，即使有天爭取到五大訴求，公民亦會繼續為其他社會議題發聲。他認為很多政府咨詢委員會的功能累贅重複，在今天的社會，政府能很容易收集市民意見，認為這些政治酬庸屬多餘。

【15:06】現場大約有200人出席他會。離島區長洲候任區議員梁國豪上台發言時，提醒其他當選區議員，需聆聽外界和市民的批評，因議員可能在供職期間「變咗」，忘記了初衷。他又指市民現在出入消費要顧及黃色經濟圈，雖然不便但應堅持，而官員越批評黃色經濟圈，越反映這辦法有效。

【14:55】大埔林村谷候任區議員陳振哲表示，很多市民昔日都是「港豬」，但今天都需要意識「行出嚟」，在社區各方面多加參與。他鼓勵業主參加業主立案法團、互助委員會，家長則可以參加學校校董會，以免被建制派壟斷，成為建制派「蛇齋餅粽」的基地，他強調不要只把擔子放在區議員身上，期望把票投了就忽略了自己可做的事。

【14:33】日前被取消立法會議員席位的范國威上台發表講話，指視取消席位一事作從政生涯的其中一個挑戰，早有心理預期被打壓，他批評港府全方位打壓港人的集會及言論自由。本來用作彌補議會不足的公職如諮詢委員會，被利用作「補償」落敗的建制派。他又呼籲本屆當選的民主派區議員要做好地區工作，服務港人，因為每張選票都有「有血有淚」。

【14:16】網絡人士龍心現身「銀髮族」集會，並帶同中國國旗橫越集會現場，與現場人士對罵叫囂，擾攘10分鐘後離去。

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【13:52】人民力量主席立法會議員陳志全及公民黨陳淑莊上台講話，感謝銀髮族的付出，又鼓勵市民寫信予身在獄中的被捕示威者，令他們知道自己沒有被遺忘。另外，陳淑莊又以香港民政事務局局長劉江華及教育局副局長蔡若蓮作「政治酬庸」的例子，指劉江華2012年超級區議會落敗，後來得到政府「補償」，聘用作政制及內地事務局副局長；而蔡若蓮在2016年參選立法會時落敗，後亦獲政府聘用作教育局副局長。

【13:49】東區鰂魚涌選區候任區議員陳寶琼上台發言，指公職是有能者居之，稱自己也曾做過衞生署公職，她稱落選區議員，即是給選民捨棄的人士，若政府委任公職給選民捨棄的人，等同摑選民一巴。她又希望將來東區區議會能做到議政透明化，邀請更多市民參與。

【13:35】大會讀出一位於反修例中被捕人士給香港人的信，寫信者表示自己是11月2日被捕的一位大學生。信中他感激每一位香港示威者願意走出來對抗，希望大家會堅持下去，想放棄的時候，稱想著在這場運動中死去的人、想著牢獄中人士，堅守信念，為死去的人討回公道，為牢中的人洗脫冤屈。

【13:10】銀髮族代表譚國新（譚Sir）表示，集會正式開始。他表示，剛結束的區議會選舉，民主派取17區的主導權，已做到「光復區議會」，第二階段是希望在明年9月立法會選舉，能夠「光復立法會」。隨後讀出大會宣言，稱若特首林鄭月娥委任一些公職給落選的建制派人士作為補償，是完全扭曲民意、政治酬庸、私相授受，令選舉變得毫無意義。