22名候任區議員屯門公園當值　設熱線舉報大媽非法活動

22名屯門候任區議員及社區主任今日召開記者會，他們表示，屯門公園大媽於公園內進行非法行乞及打賞，於新任公園經理上場後，有死灰復燃跡象。有見及此，他們將會由今日（21日）開始，每日下午3至6點在屯門公園內會見市民，同時監察康文署執法。 他們又設立兩條熱線電話，「24511144」及「24575939」，呼籲屯門市民舉報屯門公園內「大媽」的非法活動。

一眾候任議員及社區主任表示，他們每日將於屯門公園湖邊一帶會見市民，並於「大媽」進行非法行乞及使用擴音機時，向公園經理舉報，風雨不改，直至另行通知。

呼籲康文署加強培訓及執法

他們又呼籲，康文署能加強執法，除了盡快完成《遊樂場地規例》修訂，署方亦應培訓更多職員能夠發出告票，及恢復跨部門聯合執法，杜絕非法行乞打賞及高噪音表演。

一眾候任議員及社區主任其後進入屯門公園，沿途高叫「光復屯門公園」、「監督康文執法」口號，以及兩條熱線電話號碼，期間有3名女子與在場市民一度發生爭執，康文署助理康樂事務主任一度到場了解。

候任友愛北區議員林明恩表示，屯門公園屬於他選區的範圍，早前有「大媽」在表演期間被投訴，其後未能出示身分證，但她們在警察到場前，突然跑走，以致未能作出檢控。他希望，康文署能增加檢控人手，每個表演攤檔最少安排一名保安作監察。