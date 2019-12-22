周浩鼎批民主派對汽油彈、縱火等行為視若無睹　責無旁貸

民建聯立法會議員周浩鼎在港台節目《香港家書》中表示，社會當前要務是盡快止暴制亂，認為政府應加強懲處行為不當的公務員和教師。他又提到，現時社會道德標準改變，民主派對扔磚、汽油彈、縱火等行為視若無睹，屬責無旁貸。

終審法院門外較早前遭縱火。（資料圖片）

質疑「只有」43名公務員行為不當

周浩鼎指，儘管他沒能在上月的區議會選舉中勝出，仍然有不少東涌居民對他表示衷心支持，服務居民的工作會繼續。他指，儘管近月社會暴力事件頻生，支持建制的人士往往受到人身安全的威脅，仍有那麼多人投票支持民建聯，他表示十分欣賞和感謝，相信大家的意願都是一樣，就是盡快止暴制亂，不過政府仍未做到。周浩鼎承諾，會繼續推動政府這方面的工作。

近月社會關注公務員和教師參與示威活動或因政見遭到停職等處分。周浩鼎指，曾就此問題向政府查詢，政府回應指有43名公務員被投訴涉非法集結或詆毀一國兩制，而僅少數人被終止雇用。他指公務員是一國兩制的支柱，「很多人」都關注是否「只有」43名公務員有以上行為，以及為何沒有一個清晰的解僱處分數字，認為這是「縱容公務員的嚴重過失」。

周浩鼎又關注部分教師向學生灌輸仇恨言論，甚至有副校長提倡殺害警察家人。他擔心，學生未來可能有樣學樣，社會將充斥仇恨，批評教育局未能令人信服地懲處教師。周浩鼎指，政府未能充分協調各部門發揮應有功能，是社會「步向死亡」的原因之一，更指不少人會覺得現時只有警隊在維持秩序，其他人不但沒有幫忙，甚至背後刺刀。

民建聯立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

擔心社會道德標準改變 批泛民無譴責暴力

周浩鼎又指，現時最令人擔心的是社會道德標準改變，認為反對派對此責無旁貸，因為近半年社會經常出現暴力事件，由磚頭、汽油彈、縱火，到放火燒人，反對派都視若無睹，找藉口去責難政府和警察。

周浩鼎認為，現時社會有某程度的「無政府狀態」，法治受到侵蝕，「暴徒」犯罪至今也未有後果，更對香港法治象徵終審法院縱火。他又點名批評，立法會法律界議員郭榮鏗口說維護法治，卻沒有譴責上述暴力行為，是雙重標準。

美國《香港人權與民主法案》較早前通過並生效，周浩鼎指這不單干預中國內部事務，更是一把「雙刃劍」，為香港營商環境增加不確定性，影響美港貿易關係，損害美國自身利益。他批評，有美國政治人物對香港事務有「偏見」，又認為有人聲稱法案是展示關心香港事務的說法屬誤導。周浩鼎更指，泛民主派人士到美國游說當地政界支持法案，是對香港背後刺刀，令現時嚴峻的經濟環境下，香港更難撐過來。