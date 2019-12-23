民建聯指保監局發牌程序滯後　促增人手跟進保險中介人登記

保監局在本年九月接管目前自律監管機構的監管職能，負責香港所有保險中介人的發牌和監管工作。民建聯今（23日）召開記者會，講述業界反映中介人登記程序持續出現滯後情況。 民建聯立法會議員周浩鼎表示，自保監局接管後，接獲至少6000個牌照申請，惟他指中介人遞交申請表後，等候2、3個月仍未能成功申請，強調若他們未能上牌登記，會嚴重影響生計。 民建聯專業事務委員會副主席招文亮表示，保監局須增加人手跟進中介人登記，並且優化相關處理系統。他又指，保監局應訂出一般處理申請需時的合理時間指標，增加電話熱線等聯絡渠道，讓保險從業員得悉自己的申請進度。

民建聯指保監局發牌程序滯後，建議局方增加人手跟進保險中介人登記。（羅家晴攝）

保險業小組召集人程容輝指，過往申請牌只需要數天，最遲約15天即可完成申請。惟保監局接管後，他稱業界受映長達2至3個月未能成功申請，他強調申請延遲會影響保險從業員計算業績及分花紅的情況。

周浩鼎稱，最受影響的是新入行及轉公司的保險經紀。對於保監局處理申請為何會較過往延遲，他稱據其了解，保監局接管後採用新的電子系統申請，推動無紙化，他認為保監局應評估是否需增加人手應對新系統。