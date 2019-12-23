【局長和你傾‧直播】物色獨檢委員會成員食檸檬？羅致光認困難

特首林鄭月娥早前在Facebook專頁指，多位局長會就各自的政策範疇進行開Live和網民對話，商務及經濟發展局局長邱騰華上周已率先回應網民就香港經濟等議題提出的問題。今晚輪到勞工及福利局局長羅致光和網民交流，勞福局Facebook 專頁亦以「同你傾勞福」為題，將今（23日）晚上 8 時進行直播。 局長羅致光上任後不時發表驚人言論，例如為政府推遲長者領綜援年齡解畫而說出「60歲是中年」引起社會廣泛抨擊。他早前回應有社工在示威現場被捕時，表示法律沒有賦予社工「特權」在衝突中工作，亦惹來社福界反感。羅最近又稱，選擇「裸辭」的年輕人增加是導致貧窮率上升原因之一。可以預見以上的言論將成為網民在留言中重提的熱門話題。

【20:35】對於政府每天批出150個單程證配額被指是內地人來港搶福利，羅致光稱現時香港每年有20000宗跨境婚姻個案，強調家庭團聚是基本人權。又指今時今日的跨境婚姻中，大部份情況下雙方是透過工作和讀書認識，來港人士的教育水平以社經背境和港人差不多。他說，指現時每天批出的單程證配額沒有150人，大約是130人左右。

【20:23】 羅致光被要求回應警暴問題，他指警察在拘捕示威者過程中少不免需要動用武力，「喺鏡頭上睇，可能唔係幾舒服」，但他指如果一開始沒有心出來堵路，這些事不需要發生，形容是「雞同雞蛋」的問題。

有留言重提羅致光講過的「60歲中年論」，他解釋指當時自己在電台節目中，原意想指「當人類平均年齡120歲時，中間是60歲」，指自己當時「口快快」，把「中間」講成「中年」。又提出數據指，現時香港人平均年度84.7歲，「60歲 老唔老，大家自己睇。」

【20:15】政府提出成立「獨立檢討委員會」，負責物色成員的勞工及福利局長羅致光被問到找人的過程有否「食檸檬」。

羅表示，現時政府是熱廚房，「可能同氣候變化有關，越來越熱」，承認招攬成員的確有困難，又指為政府工作的人可能會面臨被起底的風險，或會對家人造成不便，即便收到邀請都會三思。