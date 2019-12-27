清真寺外中「椒」簡浩名　就另一案投訴警方5月無果　質疑拖延

曾於10月20日在清真寺被警方水炮車以藍色水劑射中的巴基斯坦裔港人簡浩名（Phillip Khan），今日在Facebook說，7月底曾向投訴警察課投訴警察，但投訴警察課「一直拖」，並於他不在港期間向他發信，要求作供或回覆，否則會撤銷投訴，惟他回港後，卻被告知警方負責人正放大假，須明年才辦公。簡浩名質疑，警方想用以上藉口撤銷投訴。 《香港01》正向警察公共關係科查詢，暫未獲回覆。據悉，簡浩名上述所指的投訴警察個案，與修例風波示威活動無直接關聯。

簡浩名批評警方拖延調查。(簡浩名FB)

簡浩名今日（27日）在Facebook表示，7月底曾向投訴警察課投訴，經過數次作供後，至10月3日完成最後作供，但調查卻被拖延。他又批評，警方明知他於12月7日至月底不在港，但卻於12月1日撰寫信件，並於12月9日才寄出，信中聲稱需要他在港作供，若30日內不作回覆，便會取消他的投訴。

簡浩名說，幸好他已回港並聯絡警方，但卻被告知有關負責人正放大假，需要明年才辦公，詰問「到底警方想點？？？」。

最後他說，「如果大家有投訴成立，小心警方以上述藉口撤銷投訴」。又批評警方的手段「卑劣」、「好陰險」。

10月20日，警方在尖沙咀一帶出動水炮車驅散示威者，期間一度向清真寺射藍色水劑，在港土生土長的巴基斯坦裔簡浩名是其中一名被水劑射中的在場人士，其後身為伊斯蘭教徒的他聯同印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）、立法會議員譚文豪、融樂會總幹事張鳳美等，到投訴警察課報案投訴警方。

簡浩名今日在fb指控的投訴個案，發生在七月，故與清真寺被催淚劑射中並非同一個案，據悉亦與修例示威活動無關。