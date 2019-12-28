成都學生寫信撐警讚克制：只阻攔不動手　林志偉回信表感激

香港反修例運動引起全國關注，成都一班學生早前親筆致函員佐級協會主席林志偉，表達支持警方的立場。林志偉日前（27日）回信，感謝對方支持和鼓勵，指雖然兩地法制和方言有異，但體內流著中國人的血，稱香港警察在止暴製亂的路上不孤單。

員佐級協會主席林志偉強調警方走在正確的路上。（李澤彤攝）

成都外國語學校一班高二的學生，上週致函林志偉支持香港警察。信中提到，他們從10月起每天都在新聞中看到香港暴徒的惡行，以及只能阻攔不能動手的警察。

信中又讚揚警察處事克制，「面對網友無端的指責，肆意的謾罵，你們卻無法如他們所願，傷害那些被別有用心之人所利用，被虛假的宣傳資訊蒙蔽的同胞」。除了讚揚警方做法，學生亦在信函中表示心痛，直言「血流在你們身上」，但「淚流在全國人民的心裡」，並以魯迅名句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」鼓舞香港警察。

林志偉昨日回信，指國內同胞的支持令他們意識到警察在止暴製亂的路上不孤單，堅信警方走在正確的路上，又指雖然居住的城市不一樣，方言和法制不一樣，但彼此都流著中國人的血，身後有「無比堅固的後盾支持我們完成使命」。