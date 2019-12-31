【逃犯條例】上任前被警預約拘捕　仇栩欣稱政治打壓　8月曾踢保

東區城市花園候任區議員仇栩欣昨收到警方通知，將控告她8月11日在北角發生的公眾事件襲警，要求她今日（31日）今前往北角警署接受預約拘捕。 仇栩欣今日在多名東區區議員陪同下到北角警署，眾人高舉「抗議警方濫權，製造白色恐怖」的橫額。仇栩欣表示，昨收到預約拘捕通知感無奈，她稱警方選擇在上任前預約拘捕屬「政治打壓」，強調不會因強權而自己滅聲。

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仇栩欣表示，由於案件進入司法程序，故不便透露更多，但她感謝香港人、傳媒和一眾東區區議員，強調會同大家迎接香港最艱難的日子。

東區區議員黎志強表示，六月至今多名市民不斷被濫捕，令香港處於水深火熱之中。他批評林鄭利用警察的暴力令市民受苦，強調面對白色恐怖一定會奮力抵抗。

早前遇襲受傷的東區區議員、民主黨趙家賢稱，自己在十月中亦面對警方的無理要求，他批評警方在太古城進入私人地方，卻反指可控告他遊蕩，如今仇栩欣在社區做直播卻被濫捕。

公民黨候任區議員李予信表示，北角和炮台山多月來均面對白色恐怖，有內地大漢恐嚇市民後卻能逃之夭夭，惟一個社區主任做直播卻被捕。他又指，往後在東區區議會定會追究警暴問題。

8月曾「踢保」

8月11日，市民發起港島遊行，北角幾度發生混亂情況，仇栩欣當晚以城市花園社區主任身份，在英皇道近新光戲院尾隨兩名警員進行直播，其間兩警回頭質問﹕「你影夠未呀？」。其後仇被男警制服在地，涉襲警被捕。8月13日，仇栩欣成功「踢保」，獲無條件釋放。