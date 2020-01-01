【元旦遊行．直播】水炮車灣仔推進射水　警銅鑼灣施放催淚彈　

踏入2020年，反修例風波仍未終結，民陣今日（1日）發起元旦遊行，主題是「毋忘承諾，並肩同行」，下午2時於維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區，已獲得警方發出的不反對通知書。 民陣表示，元旦遊行途中將有42個工會擺設街站，呼籲市民登記入會，為日後罷工做好準備，《香港01》將直播遊行情況。

+ 6 + 5 + 4

水炮車抵軒尼詩道

【18：44」不少人稱前方巴士被攔，無法離開現場，警員要求他們乘坐港鐵離開。

【18:42】水炮車到達莊士敦道對出一段軒尼詩道。

警腰斬遊行 要求6時15分前疏散

【18:17】部分遊行人士經灣仔站離開，有人買單程車票，站內十數名警員一字排開。

【17:59】示威者以雪糕筒以及鐵枝等雜物，堵塞中環地鐵站D3出口。民陣召集人岑子杰隨後勸喻示威者，有黑衣人逐將雪糕筒搬開。數分鐘後有一批防暴警察員從地鐵站內出現，地鐵站門外的黑衣人隨即四散。

防暴警員退回地鐵站內不久，即有地鐵站職員落閘關閉D3出口，有原本打算進入地鐵站的市民不滿斥「又叫人解散，又要封站」。中環其餘地鐵站出入口目前仍正常開放。

【17:57」黑衣人再於畢打街堵路。

【17:54】警方通知民陣，要求在下午6時15分前疏散所有市民。

【17:44】警方腰斬遊行後，在維園草地的市民隨即四散，並往灣仔及銅鑼灣方向離去。在天后，大批人士在英皇道出發繼續遊行；亦有部分人退後，向炮台山方向離開。

銅鑼灣ｓogo對開宣布遊行解散後，現場人士暫未有散去，大會開咪問在場人士是否會留守，有人舉手示意會留下。大會提醒照顧同行長幼，如遇到有人被搞是盡力提供支援。現時電車路繼續被用作物資鏈及示威者上前線的通道。

【17:43】民陣召集人岑子杰表示，警方於下午5時半通知民陣，終止元旦遊行，立即解散，民陣呼籲市民切勿逗留，盡快離開。民陣副召集人陳皓桓指，逼於無奈地民陣要疏散遊行，他稱因警方要求民陣解散遊行，否則民陣發起人會有刑事後果，他呼籲遊行人士沿各地鐵站離開。

+ 3 + 2

黑衣人擲汽油彈、掘磚

【17:23】聚集於維園內的市民開始散去，並往銅鑼灣方向前行。現時維園草地聚集的市民佔草地三分之一。

【17:20】有黑衣示威者在灣仔連擲數枚汽油彈，未有擊中任何人。

【17:10】在灣仔滙豐銀行外，防暴警與示威者對峙，警察掟手擲式催淚彈，之後離開現場。

【16:50】中環滙豐總行外的獅子象遭淋紅油。

【16:45】灣仔滙豐銀行外爆發衝突，多名便衣警員手持長槍驅趕示威者，有示威者被拖走，又施放胡椒噴霧制服多人，其後有大批防暴警到場。

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中環滙豐總行大廈門前的石獅子地淋上紅色油漆，並噴了「紅」字，揶揄匯豐銀行屬紅色資本。（鄭榕笛攝）

黑衣人畢打街堵路

【1633】灣仔軒尼詩道的Starbucks，有示威者破壞圍封的木板，其餘位置絲毫無損。另外，位於銅鑼灣告士打道滙豐銀行柏寧分行以白色圍板圍封，有遊行人士於圍板上噴漆。

【1622】遊行終點範圍外，德輔道中往上環方向，警力加強，最少有6架警車來回巡邏，以及停泊守備。中環中心外亦有最少10架警車及白色私家車停泊。遊行隊伍隊頭到達終點不久，一批黑衣人以雪糕筒，於畢打街堵路

【1614】數名黑衣人在軒尼詩道許氏兄弟找換匯款公司鐵閘外噴上粗口字句，並在旁邊地面噴漆。

【16:00】位於軒尼詩道的中國人壽大廈的玻璃門被打碎。

【15:51】大會表示，仍有很多市民未能進入維園，又指銅鑼灣東角道人流眾多十分擠塞，呼籲市民倘前往維園須經銅鑼灣入口進入。

【15:13】遊行隊頭經過鵝頸橋。

【15:00】天后站有大量前往維園的市民，現場水洩不通，部分人高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，亦有人播放《願榮光歸香港》。

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岑子杰籲市民加入新工會

【14:43】民陣遊行提早起步，隊頭由多名區議員帶領，包括沙田民主黨趙家賢、民協何啟明等，眾人高叫「反對警察加人工」等訴求。

【14:26】在怡和街近崇光百貨位置，持「香港獨立」旗幟的遊行人士愈來愈多，香港獨立聯盟召集人陳家駒表示，今日不會再修飾口號，並高呼「香港獨立 唯一出路」。他指香港未來不可再被中共控制，要尋找自己的出路﹛又強調「獨派唔係鬼」，認為港人不可欺騙自己達到五大訴求後，就可安穩生活下去，呼籲其他市民加入旗隊。。

【14:14】民間記者會的代表指，對香港人來說過去一年刻骨銘心，太多令人悲憤的事情發生。他稱數日前民間記者會進行「我們的2019 年度回顧」調查，結果顯示「警察暴力是揮之不去的惡夢」，元朗721、831太子站事件是十大深刻事件的頭三位；至於可恥人物的排名，他稱特首林鄭月娥排首位，全因她漠視民意導致現時局面；另外「年度人物」分別是將真相報道的記者、義務急救員以及星火同盟。

【14:13】大批市民已走出怡和街近崇光百貨馬路，巴士亦被堵塞無法通過。

【14:00】銅鑼灣地鐵站往維園方向一帶已被遊行人士擠得水洩不通，大批遊行人士走出非行人專用區部分的記利佐治街。偶爾有汽車從停車場駛出，街上市民需讓路。

另外，於怡和街近崇光百貨位置，有約20名遊行人士戴上防毒面具，揮動「香港獨立」旗幟，呼籲其他遊行人士加入。

【13:45】民陣召集人岑子杰表示，現時維園已站滿大半個球場，他呼籲更多市民進入維園參加遊行。他批評政府已經開始秋後算帳，如打壓老師和眾籌平台「星火」等，他強調會與被打壓的人平肩同行，不會放棄他們及五大訴求。

對於遊行會否提早出發，岑子杰稱要先與警方溝通，但預計會提早出發。他稱今次有超過200名糾察在現場維持秩序，希望遊行能夠和平、舒暢地進行，亦期望警方能夠克制。他又提到，遊行沿路有不少工會擺設街站，他呼籲大家加入工會，從而有更強組織力發動三罷。

+ 11 + 10 + 9

翻查資料，2019年元旦遊行民陣公布參與人數約5,500人，警方指遊行高峰時有3,200人，均是民陣舉辦的元旦遊行新低。然而2019年反修例風波激發大批市民的政治熱忱，半年前出現兩次數以十萬計的大型遊行，相信今年元旦遊行的人數將會較去年大幅反彈。

【1340】大批市民排隊輪候進入維園草地，現場所見參與遊行的市民已佔據維園足球場三分之二面積。

【13:15】天后站陸續有遊行市民出閘，步往維園，站內亦有最少十多名防暴警察戒備；A2出口外則已有逾百人守候聚集。

【13:10】下午1時許，銅鑼灣地鐵站往維園方向一帶的記利佐治街已擠滿遊行人士，他們魚貫向維園出發。於記利佐治街中，除有不同政黨街站外，亦有外籍人士自發打扮成電影「Joker」主角，並手持要求維持中英聯合聲明的紙牌，向市民派發單張，呼籲簽署要求維持中英聯合聲明的聯署。

派發單張的Peter表示，他是香港永久居民，希望香港可保持高度自治。而朋友打扮成小丑是因電影中，主角曾質疑為何世界瘋狂，正如現時的香港。

警車守波斯富街、告士打道

【13:07】警方於遊行路線佈防，波斯富街及告士打道警方車輛到場。至於遊行步點維園對開路段，有防暴警員及多輛警車戒備。警方在九龍及新界多區設置路障，截停路過多車檢查。

元朗公路、經大棠往屯門方向，有警員設路障檢查車輛。

【13:00】評論人劉細良早前號召網民製作Pepe及「連豬」玻璃纖維面具被放置在維園噴水池展覽，吸引大批市民拍照留念。

【12:50】 民陣召集人岑子杰和工黨李卓人在現場為「612人道支援基金」籌款，李卓人表示，香港人過去經歷了慘烈的一年，2020年不會放棄五大訴求，「亦不會放棄任何一個手足」。

612人道支援基金截止11月30日，基金共籌得9,700多萬捐款，目前用款2300多萬。

【1247】大批交通警及防暴警察駐守西區海底隧道，並封鎖兩條行車線，只剩一條最左行車線讓車輛駛經，現場交通十分擠塞。

【12:45】民陣副召集人陳皓桓現身銅鑼灣街站，手持咪高峰向現場市民解說遊行集合時間及地點，呼籲市民召喚更多親友參加遊行，目的要逼滿北角炮台山。他表示今天遊行沿路會有許多工會的街站，希望遊行人士積極加入工會。