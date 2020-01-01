【元旦遊行．直播】黑衣人潮站滿維園草地　大批防暴警天后戒備

踏入2020年，反修例風波仍未終結，民陣今日（1日）發起元旦遊行，主題是「毋忘承諾，並肩同行」，下午2時於維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區，已獲得警方發出的不反對通知書。 民陣表示，元旦遊行途中將有42個工會擺設街站，呼籲市民登記入會，為日後罷工做好準備，《香港01》將直播遊行情況。

+ 2

岑子杰籲市民加入新工會

【14:13】大批市民已走出怡和街近崇光百貨馬路，巴士亦被堵塞無法通過。

【14:00】銅鑼灣地鐵站往維園方向一帶已被遊行人士擠得水洩不通，大批遊行人士走出非行人專用區部分的記利佐治街。偶爾有汽車從停車場駛出，街上市民需讓路。

另外，於怡和街近崇光百貨位置，有約20名遊行人士戴上防毒面具，揮動「香港獨立」旗幟，呼籲其他遊行人士加入。

【13:45】民陣召集人岑子杰表示，現時維園已站滿大半個球場，他呼籲更多市民進入維園參加遊行。他批評政府已經開始秋後算帳，如打壓老師和眾籌平台「星火」等，他強調會與被打壓的人平肩同行，不會放棄他們及五大訴求。

對於遊行會否提早出發，岑子杰稱要先與警方溝通，但預計會提早出發。他稱今次有超過200名糾察在現場維持秩序，希望遊行能夠和平、舒暢地進行，亦期望警方能夠克制。他又提到，遊行沿路有不少工會擺設街站，他呼籲大家加入工會，從而有更強組織力發動三罷。

+ 11 + 10 + 9

【1340】大批市民排隊輪候進入維園草地，現場所見參與遊行的市民已佔據維園足球場三分之二面積。

【13:15】天后站陸續有遊行市民出閘，步往維園，站內亦有最少十多名防暴警察戒備；A2出口外則已有逾百人守候聚集。

【13:10】下午1時許，銅鑼灣地鐵站往維園方向一帶的記利佐治街已擠滿遊行人士，他們魚貫向維園出發。於記利佐治街中，除有不同政黨街站外，亦有外籍人士自發打扮成電影「Joker」主角，並手持要求維持中英聯合聲明的紙牌，向市民派發單張，呼籲簽署要求維持中英聯合聲明的聯署。

派發單張的Peter表示，他是香港永久居民，希望香港可保持高度自治。而朋友打扮成小丑是因電影中，主角曾質疑為何世界瘋狂，正如現時的香港。

警車守波斯富街、告士打道

【13:07】警方於遊行路線佈防，波斯富街及告士打道警方車輛到場。至於遊行步點維園對開路段，有防暴警員及多輛警車戒備。警方在九龍及新界多區設置路障，截停路過多車檢查。

元朗公路、經大棠往屯門方向，有警員設路障檢查車輛。

【13:00】評論人劉細良早前號召網民製作Pepe及「連豬」玻璃纖維面具被放置在維園噴水池展覽，吸引大批市民拍照留念。

【12:50】 民陣召集人岑子杰和工黨李卓人在現場為「612人道支援基金」籌款，李卓人表示，香港人過去經歷了慘烈的一年，2020年不會放棄五大訴求，「亦不會放棄任何一個手足」。

612人道支援基金截止11月30日，基金共籌得9,700多萬捐款，目前用款2300多萬。

【1247】大批交通警及防暴警察駐守西區海底隧道，並封鎖兩條行車線，只剩一條最左行車線讓車輛駛經，現場交通十分擠塞。

【12:45】民陣副召集人陳皓桓現身銅鑼灣街站，手持咪高峰向現場市民解說遊行集合時間及地點，呼籲市民召喚更多親友參加遊行，目的要逼滿北角炮台山。他表示今天遊行沿路會有許多工會的街站，希望遊行人士積極加入工會。

翻查資料，2019年元旦遊行民陣公布參與人數約5,500人，警方指遊行高峰時有3,200人，均是民陣舉辦的元旦遊行新低。然而2019年反修例風波激發大批市民的政治熱忱，半年前出現兩次數以十萬計的大型遊行，相信今年元旦遊行的人數將會較去年大幅反彈。