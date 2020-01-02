相信釋法未破壞法治　加籍法官：終院能免疫外界壓力

終審法院非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）日前接受外國媒體採訪時指出，相信終審法院獨立並能免疫外界壓力，認為人大釋法不會對法庭構成任何危險。她又讚揚於反修例活動中，港人的表現大致平靜祥和，展現出對司法系統延續其獨立性的追求，令人感動。

麥嘉琳指按照自己的初步經歷，相信終審法院獨立並能免疫外界壓力，不太可能遭受惡化。（網上圖片）

在加拿大《National Post》前日（31日）刊登的訪問中，麥嘉琳指按照自己的初步經歷，相信終審法院獨立並能免疫外界壓力，不太可能遭受惡化。麥嘉琳認為法院嚴格地依循法律，擁有極高的判案水平，相信人大釋法不會對法庭構成任何危險，因為釋法在法官完成工作後進行，而且用得相當謹慎，未有損壞司法系統。

英國下議院外交事務委員會上月提出，批准英國法官到香港可能會有損聲譽，令人誤以為英國支持和參與破壞法治，應就派出法官赴港再作商討。麥嘉琳批評布有關建議是「假設性恐懼及不合理的思量」，認為使用外國法官更能夠突顯香港法院的公正性，及增強公眾對司法制度和判決的信心。

讚揚港人平靜表達訴求

談及近日的反修例活動，麥嘉琳認為總體平靜祥和，又憶述曾在住所目賭一次據報道涉及90萬人的遊行，形容場面頗為感動和深刻，「你能看到的是很多市民持續多個小時在街上和平地表達訴求」，反映港人對司法系統延續其獨立性的追求。

麥嘉琳曾任加拿首席大法官，於2017年卸任後，翌年來港出任終審法院非常任法官。