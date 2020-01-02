【武漢肺炎】區議員去信衞生署　要求加強抽驗及每日公開資訊

武漢近日爆發不明原因肺炎，目前對於病毒的資訊仍然不足，中港社會均擔憂會否再爆發非典型肺炎。 繼有一名曾到武漢的女病人到屯門醫院求診，今日（2日）亦有一名曾到武漢的女病人到將軍澳醫院接受治療。 新一屆區議會剛剛上任，民主派區議員聯署去信衞生署，關注肺炎事件。

要求公開每日隔離病患人數及相關資訊

民主黨屯門兆康區議員陳樹英在facebook刊登一封18區區議員的聯署信，要求衞生署署長陳漢儀採取措施，公開每日港口需要隔離病患者的數字及相關資訊，例如隔離病患者所到之處、來港時間等。

要求來往香港及武漢交通 要更嚴格檢疫

聯署信亦建議採取防疫措施，包括對來往香港及武漢高鐵G305及G79班次列車採取更嚴格衞生篩查，如有人發燒或出現其他病徵，必須隔離檢查。

信件又建議對每日來往武漢及香港的直航航班進行機上檢疫，並要求航空公司加強清潔消毒，各出入境口亦要加強清潔。對於所有出入境旅客，要加強衞生提示，包括印發肺嚴相關資訊的單張。

此外，聯署信亦要求衞生署與內地相關部門緊密跟進疫情發展，並要求局方公開受感染地區及病人數目，以免重蹈2003年沙士病毒中內地傳入香港的覆轍。

屯門民主派區議員 查詢市民應對疫情建議

其他民主派區議員亦個別提出建議，屯門區議會9名民主派區議員及兩名社區主任，亦向衞生防護中心首席醫生黃毓明發出聯署信，查詢衞生署如何應對疫情，以及中港通報機制的運作詳情，又查詢市民應對疫情的建議。

民協元州區議員利瀚庭亦表示，希望明愛醫院及其他醫院核實有否類似懷疑個案，又指區議會復會之後，將要求衞生署及食環署調撥資源加強全區清潔。