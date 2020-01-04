【區會開鑼】劉江華料出席簡介會　泛民議員批欠誠意：寧到台觀選

新一任區議會於1月1日換屆，昨日（3日）陸續有議員收到邀請，出席下周五（10日）由政務司司長張建宗主持的簡介會。邀請函中提及張建宗將會聯同相關局長出席，據政府消息人士透露，其中一位會出席的局長為民政事務局局長劉江華。 民主黨屯門區議員盧俊宇、黃大仙區議員莫嘉嫻及工黨西貢區議員何偉航等泛民議員，接受《香港01》查詢時均指已收到有關邀請，但質疑政府會面的誠意。台灣大選於簡介會翌日（11日）舉行，多數泛民議員均會到台灣觀選，莫嘉嫻批評若政府有誠意與議員會面，便會做足功夫留意議員的動向。何偉航則坦言不會為了簡介會放棄到台灣觀選的計劃。

據政府消息人士透露，其中1位會出席的局長為民政事務局局長劉江華。（資料圖片／歐嘉樂攝）

民政事務總署昨日致函邀請議員出席，下周五由張建宗主持的簡介會，以加強政府與區議員的溝通和合作。邀請函中提及張建宗會聯同相關局長出席，據政府消息人士透露，其中一位會出席的局長為民政事務局局長劉江華。

就會否出席簡介會，盧俊宇及何偉航均指要先與黨友商討，但個人而言出席的意欲不大。盧俊宇預料民主黨會得出一個集體行動方向，以清晰表達取態，暫未見有區議員對出席簡介會持很大的動力。莫嘉嫻則表示正考慮是否出席，但傾向珍惜任何與政府直接對話的機會，惟擔心簡介會只是「聽講嘅口水會」，故會向秘書處索取會議內容及流程再作決定。

莫嘉嫻批評簡介會只有1星期的通知期，更要求議員於3日內回覆，反映政府缺乏誠意。（資料圖片）

簡介會險撞台灣大選 莫嘉嫻批安排欠誠意

莫嘉嫻批評簡介會只有1星期的通知期，更要求議員於3日內回覆，反映政府缺乏誠意。台灣大選於簡介會翌日舉行，莫嘉嫻指很多議員已計劃到當地觀選，質疑政府聲稱會面的目的是要加強與區議員的溝通，卻未有做足工夫留意議員的動向，與其目標相違背。

盧俊宇亦指全港有400多個區議員，政府卻只安排了長約2小時的會面，質疑「每人淨係講到幾秒」，政府「為做而做」，「究竟有幾用心聆聽民間嘅聲音」。他又自言對於政府的邀約目的毫無頭緒，更推斷政府有意利用簡介會，阻止民主派人士到台灣觀戰甚或參與。

何偉航則自言會到台灣觀選，但未有看到簡介會與政府阻止泛民到台灣有直接關係，坦言不會為了會面放棄到台灣的計劃。他又斥責簡介會是表面工夫，惟相信有些選民會看重任何與政府溝通的機會，每個區議員會作出自己的抉擇。

何偉航諷刺政府以行動證明了與區議員溝通的「決心」，笑指是將落選議員「循環再用」。（資料圖片）

元朗民主派區議員不出席 邀張建宗落區會面

至於黃偉賢、麥業成、鄺俊宇等元朗區32名民主派區議員亦一致認為，同於同一時間約見全港18區共400多位區議員會面，根本並非有心有誠意去聽取眾多議員的意見，認為只是一場「公關show」。

該32名區議員決定不會出席簡介會，並呼籲各區區議員一同杯葛。

元朗區議員認為，若政府希望聆聽區議員的意見，張建宗就應該親自到十八區，逐一與區議會議員和市民對話。因此，他們邀請張建宗及主要官員到元朗區議會會面，聽取意見，並落區與市民直接對話。

憂分區會增委員席位予落敗建制

有報道指政府計劃在民政事務署屬下63個分區委員會各增設5個委員席位，由當區區選落敗的建制派出任，3名議員均表示若出席簡介會，必會向政府就此反映不滿。何偉航諷刺政府以行動證明了與區議員溝通的「決心」，笑指是將落選建制議員「循環再用」。盧俊宇則擔心建制派能藉此在權力及資源上得益，會要求張建宗嚴肅處理。

莫嘉嫻亦對增設委員席位表示堅決反對。她解釋過往分區委員會委員席位會由區議員提名，政府現行的做法是與議員的意願相違背，失去了合作空間。莫嘉嫻續指，現時唯一的處理方法是由區議會否決有關分區委員會的撥款，但不排除政府會直接經由民政事務署撥款，情況令人擔心。