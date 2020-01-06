【區會開鑼．直播】鄉事余漢坤當選離島區會主席　唯一建制掌區會

全港18區中唯一由建制掌舵的離島區議會，今(6日)下午召開首次會議選主席。新一屆主席選舉共收到3份提名，包括建制派周玉堂、余漢坤，以及民主派梁國豪。最終余漢坤以票數10:8勝出，成為離島區議會主席。副主席人選則由梅窩鄉事委員會主席黃文漢以11:7成功當選。 離島區議會共有18名區議員，10 席民選議席當中，民主及建制各佔7席及3席，加上 8 席為鄉事派當然議席，建制派以11比7佔優。

【15:30】對於今屆區議會轉由泛民主導，余漢坤回應傳媒提問時，認為很多區議會同事都有所轉變，坦言需要時間適應；又指新議員大多對區議會的功能有不同的看法，相信未來會有不同的進程。

政府上周五（6日）向各區議員發出邀請函，邀請出席10日由政務司司長張建宗主持的簡介會，議員需於今日作出回覆。余漢坤回應傳媒提問時，表示仍未收到相關邀請，容詠嫦反指所有區議員均收到相關郵件，質疑對方未有留意自己的工作，批評對方無能，擔心余漢坤未有能力勝任主席一職。

【14:45】會議進入副主席選舉，候選人分別為梅窩鄉事委員會主席黃文漢，及民主派愉景灣區議員容詠嫦。黃文漢未有介紹自己的理念，而容詠嫦則強調自己未有任何政府委任，完全代表居民權益而非政府的傀儡。

最終投票以11:7、由黃文漢勝出，成為新任副主席，意味離島區議會正副主席均由建制執掌。

【14:40】梁國豪發言恭喜余漢坤成功當選，諷刺投票予對方的區議員因為利益作出出賣港人的選擇。由於建制派應以11:7佔優，故梁國豪取得8票，意味有1名建制「倒戈」。梁國豪對該名轉投自己的鄉事派議員表示感謝，邀請對方一同監視新主席。

余漢坤於當選後回應指，有向區議會申報自己於恆基的職位，而且公司於大嶼山未擁有任何土地。

【14:34】會議隨後進入投票程序，梁國豪於投票後質問余漢坤，會否辭去恒基地產發展部總經理一職，惟對方未有回應。王進洋則於投票時發言，形容政治是「記憶與遺忘的鬥爭」，且市政局乃至區議會從來都只是諮詢部門，不存在做實事的可能，其後高呼「光復香港，時代革命」。

第一輪投票結束後，周玉堂、余漢坤及梁國豪分別取得4票、7票及7票，余漢坤及梁國豪進入第二輪投票，最終余漢坤以票數10:8勝出，成為離島區議會主席。

【14:12】周玉堂直言區議會只作為諮詢角色，有關政治較為敏感的議題應交由立法會處理，區議會應專心於為居民爭取民生需求上的工作。余漢坤亦指，自己的口號是「重民生，做實事」，區議員應以居民福利為首要，但亦認為政治議題可作充分討論，希望建制泛民兩方互不阻止，互相尊重及包容。

梁國豪自言自當選當日，整個月均在處理民生問題，只放過3日假，反問另外2名候選人做了什麼。他又批評整個反修例運動持續大半年，政府未有回應市民的「五大訴求」，只用警力對待街坊；又表示政治包含在生活之中，若只處理民生而忽略政治，只會成為「港豬」。

【14:02】競逐主席一位的分別有南丫島南段鄉事委員會主席、當然區議員周玉堂，建制大嶼山區議員余漢坤，及民主派長洲區議員梁國豪。會議一開始，民主派滿逸區議員郭平提出為選舉正副主席加設問答環節，要求候選人進行自我介紹及接受質詢，且投票以記名進行。

民主派東涌南區議員王進洋發言表示支持，批評過往投票程序透明度不足，建議公開相關文件予公眾參閱，讓選民知道區議員的投票意向。郭平則指出，離島區選民主要關注「五大訴求」及明日大嶼，希望候選人能就此兩大議題表明立場。

離島民政事務專員李炳威拒絕有關建議，表示根據法例，選舉區議會正副主席均採用不記名方式進行，又自言所主持的是選舉而非選舉論壇，但若候選人欲作簡單介紹，會尊重其意願。其後，李炳威邀請3名候選人作簡單介紹。