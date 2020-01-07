林鄭行會前記者：相信與駱主任合作無間　讓港重回正軌

中聯辦易帥，由從未涉足香港事務的駱惠寧接替王志民，擔任中聯辦主任，外界關注，特區政府會否同樣出現人事變動？行政會議休會兩星期後今日（6日）復會，特首林鄭月娥主持會議前會見傳媒，分別回應了中聯辦易帥事件，以及武漢肺炎的情況。

【0959】中聯辦主任駱惠寧昨日履新，林鄭表示，本周稍後將與對方會面，而她上周已發表聲明，非常歡迎駱惠寧上任，雙方未來會緊密合作，相信兩人會合作無間，讓香港能重回正軌，但她不評論其他有關中聯辦換人的揣測。

對於有逾半數新上任民主派區議員杯葛政府舉辦的簡介會，林鄭回應指，無論區議會的組成版塊如何，政府都十分重視與區議會之間的關係，而每屆區議會上任前，政府都會安排簡介會，她指出，有區議員已表明不會出席簡介會，呼籲大家回心轉意，出席會議。

林鄭又說，由哪位官員出席區議員簡介會是有機制依隨，強調在民政事務局局長劉江華寫信予新任區議員時，她亦有主動表示會在撰寫年度施政報告時，以合適方式聽取區議員意見，當中包括與區議會正副主席會面。

至於為何林鄭只選擇早前在禮賓府，會見落選的建制派區議員，林鄭解釋，有關的招待會主要是邀請退休及卸任的區議員，向他們表示致謝，強調不是冷待新任區議員。

2018年12月，行政長官林鄭月娥在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。（政府新聞處圖片）

【0945】特首林鄭月娥指，對於武漢市爆發病因未明的病毒性肺炎，政府會提高戒備，香港現時未出現一宗同武漢相關的嚴重肺炎個案，政府已採取適當、全面的應對措施，她的三大原則是迅速應變、嚴陣以待、公開透明。

林鄭又指，政府過去一星期已做過不少工作，包括在出入境口岸加強監察、提醒前線醫護加強警覺等，她自己也曾到西九高鐵站視察；昨日在西九高鐵站，亦有派員加強額外手提式紅外線測溫器，檢測兩班經武漢列車的乘客。政府已公布應變計劃，同時啟動計劃三級之中的「嚴重」級別，即第二級。她指政府會第一時間，因應最新資訊評估狀況。

食物及衞生昨日指出，會以先訂立後審議形式，全速修訂《預防及控制疾病條例》（第599章），把嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病納入為法定須呈報的傳染病。按指引，現時前線醫生須呈報懷疑個案，但林鄭認為要有更穩妥法律基礎，讓政府有更大權力隔離涉案病人。

林鄭其後提到，過去幾個月的社會事件，令人擔心有更多假消息傳播。她指，假消息的傳播對於加強防疫工作會很不利，呼籲市民小心分辨資訊真假。她舉例指，上星期六有人發出帖文，聲稱引述公立醫院護士，指政府隱瞞和武漢有關的病例，醫管局即日已澄清並無此事。