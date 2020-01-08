【立法會‧直播】李家超稱文宣有不同版本　料示威者受過外地訓練

武漢正爆發不明原因肺炎，香港亦出現多宗懷疑個案，截至昨日（7日）中午累計出現30宗，當中有10人病因未確定，暫未有確診個案。 政府今日（8日）刊憲，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」列作須申報疾病。 而事件在立法會亦備受關注，主席梁君彥批准今日大會加插緊急質詢，麥美娟、葛珮帆及郭家麒將分別提出有關疫情的急切口頭質詢。 《香港01》直播會議內容。

立法會議員麥美娟、葛珮帆及郭家麒，相繼就湖北省武漢市正爆發原因不明的肺炎，提出急切質詢。

其中民建聯葛珮帆提出，是否對武漢發出旅遊警示。食物及衞生局局長陳肇始表示，目前旅遊警示制度並不包括中國內地，而世界衞生組織亦未有相關建議。

陳肇始又指，本港並無出現武漢不明肺炎相關的個案，但政府已加強監測應對，在港口和政府場地加強衞生措施。

保安局局長李家超在立法會大會上談及反修例運動中示威者的行動部署，局方根據調查和情報分析示威者手法後表示，絕對相信他們受過訓練，相信有部份人可能受過外地訓練。

稱有組織部署 非烏合之眾

李家超提到運動中出現的文宣，形容「文宣有不同角度版本，每次行動似有目標和劇情，咁有組織性的部署，相信唔係烏合之眾所做嘅事。」又認為示威中所涉及的物資、組織能力和資源，都不是「三五幾個人走埋，就可以達到的能力。」

李稱，在網上媒體和報道看到有外國團體，訓練世上不同人參與反政府運動，「當然內容是不得而知，但在媒體各種情報看到，相信部份參與者是接受過訓練，而且在外地受訓。」

36%起底個案針對警察 20%針對示威者

政制及內地事務局聶德權在立法會大會表示，政府非常關注社會上的起底事件。他指個人資料私隱專員公署在2019年6月14日接獲首宗和修例風波有關的起底個案，至到12月31日共有4,300宗相關個案，最新數字已去到4,700宗。當中「起底」對象遍及不同意見取向的人士和各行各業，警員及其家屬是各一組別中受影響人數最多，有逾1,500宗，佔整體個36%。

另外，針對政府官員及公職人員的起底個共180宗，佔整體個案4%。針對曾表態支持政府和警方的人士的個案則佔30%。在網上發表發表反對政府或警察而遭起底的個案是10%。也有市民不滿示威者行為而在網上披露其個人資料，佔20%。

現時《個人資料(私隱)條例》賦予公署搜查、檢取證據和檢控等權力，包括進入住所、傳召證人、規定有關人士提交資料，但不能進行刑事調查和自行提出檢控。直至去年12月31日為止，公署已把1,400宗個案交由警方作進一步刑事調查，共8人因「起底」行為被拘捕。公署亦已140次去信相關的平台，要求移除約逾2,500條信息，當中近七成被移除。

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研賦權要求社交平台及網站移除起底內容

聶德權表示，因應去年發生的一系列重大個人資料外洩事故，局方正和公署檢討研究修訂《個人資料（私隱）條例》，公署提議修訂條文，賦予專員法定權力以要求社交平台及網站移除涉及起底的內容，以及作刑事調查、提出檢控的權力。

聶又指，局方正認真研究修例，包括規管「起底」行為的法律考慮，罪行定義，以及如何確保個人資料私隱、言論自由和資訊流通之間取得平衡。他提到，新加坡政府去年通過《防止騷擾修正法案2019》，會參考其他司法管轄區的就「起底」的規管方式及香港實際情況，以研究修例的方向及細節。