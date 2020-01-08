【政壇諸事町】柯仔終於戴啱口罩　6分鐘影片畀葛珮帆恥笑3次

武漢爆發不明原因肺炎，全城關注疫情發展，各界呼籲市民提高衞生意識，立法會議員亦不例外。不過民建聯柯創盛（柯仔）今日在立法會戴錯了口罩，正反掉轉鬧出笑話，連食物及衞生局局長陳肇始在會後都不點名表示，如果市民不正確戴口罩，會容易傳染細菌。 民建聯下午「將錯就錯」，找柯仔拍片示範正確戴口罩。不過柯仔在這6分鐘片段有點尷尬，皆因同場的葛珮帆6分鐘恥笑了3次，還表示：「大家見到柯仔就會記得，千祈唔好戴錯口罩啦！」

葛珮帆在立法會大會上提出緊急質詢，詢問會不會對武漢發出旅遊警示。（歐嘉樂攝）

近日全城關注武漢肺炎，香港衞生署截至今日（8日）中午12時，累計收到38宗呈報個案，幸而尚未出現證實個案。

立法會大會今日加插緊急質詢環節，麥美娟、葛珮帆及郭家麒都提出有關疫情的急切口頭質詢。

葛珮帆冀政府在有需要時發出清晰指引

葛珮帆在民建聯影片提及今日的緊急質詢，問政府有沒有能力處理疫情，以及會不會對武漢發出旅遊警示。葛珮帆解釋，原來香港的旅遊警示並不包括中國內地、澳門和台灣，但仍然希望政府在有需要時很清晰地發出指引，讓需要去疫情爆發地區的市民知道如何處理。

之後葛珮帆話鋒一轉，提到很多市民表示難以買到口罩，並請柯仔入鏡，話他在立法會上戴錯口罩。

柯仔表示自己當時「緊張過頭」，做了錯誤的示範，葛珮帆即時要他即場再做一次。

戴口罩前及處理已用過口罩後 都要洗手

影片見到枱面準備了各種口罩、洗手液和酒精搓手液，當然是有備而來，柯仔亦順利一步一步示範如何戴口罩，以及如何處理用過的口罩。柯仔又提到，在戴口罩前及處理口罩後都要徹底清潔雙手。

其實柯仔這麼緊張，連口罩都戴錯，是因為看到市民緊張疫情。他向傳媒提到，知道一盒50個口罩由98元飆升至498元，因此向政府查詢防疫物資是否足夠。

錯有錯着 原來柯仔不少朋友一直戴錯

而戴錯口罩事件原來「錯有錯着」，柯仔表示新聞出街後收到不少朋友聯絡，原來他們一直都搞錯了配戴口罩的方向，這次錯誤示範正好提醒各位如何戴口罩才是正確。