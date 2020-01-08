文宣有不同版本　李家超指示威者非烏合之眾：絕對相信受過訓練

立法會議員黃定光今（8日）在立法會大會中，指反修例運動中的示威者的行動手法、式器、戰術似恐佈分子，關注有否跡象顯示示威者曾受外國武裝力量集團的訓練。 保安局局長李家超回應指，局方根據調查和情報分析暴徒手法，絕對相信他們受過訓練，相信有部分人可能受過外地訓練。他提到運動中出現的文宣，形容「文宣有不同角度版本，每次行動似有目標和劇情，咁有組織性的部署，相信唔係烏合之眾所做嘅事。」

李家超稱相信有示威者接受外地訓練，但不知道內容，同時又稱無證據顯示近期搜獲大批武器的案件，與外國恐怖組織有關。（資料圖片）

稱相信部份參與者受過外地訓練

李家超認為，示威者的物資、組織能力和資源，都不是「三五幾個人走埋，就可以達到的能力。」又稱，在網上媒體和報道看到有外國團體，訓練世界不同人參與反政府運動，「當然內容是不得而知，但在媒體各種情報看到，相信部份參與者是接受過訓練，而且在外地受訓。」

李家超指，雖然無證據顯示近期搜獲大批武器的案件，與外國恐怖組織有關，但政付會密切留意，謹慎審視案件是否涉及本土恐怖主義的風險，保安局會繼續統籌紀律部隊的止暴制亂工作。

破案率跌 李家超: 警方處理暴力行為影響日常警務

被問到治安情況，李家超指儘管去年上半年的罪案數字呈下跌趨勢，但自6月起開始的大量遊行示威，示威者投擲汽油彈、縱火、破壞商鋪和公共交通設施，令香港的治安情況轉差。

2019年1月至1月錄得52,250宗罪案，較前年同期升4.2%。首11個月的整體破案率為36.1%，亦較前年同期的42.9%為低。保安局指，過去6個多月，警方花了大量警力處理超過1,200場公眾活動，以及處理暴徒的暴力行為，影響了警方日常的警務工作，例如防止罪案、巡邏等。