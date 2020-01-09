【立法會】梁君彥拒延長產假草案直上大會　政府動議交人力委員會

立法會昨日首讀及二讀《2019僱傭（修訂）條例草案》，內容包括將產假由目前10周延長至14周。工聯會何啟明昨動議將草案走捷徑「直上大會」。主席梁君彥將於今日（9日）裁定是否批准何啟明動議。 《香港01》直播現場情況。

勞工及福利局局長羅致光隨即動議，《2019僱傭（修訂）條例草案》不交付內會而轉交由人力事務委員會處理。(資料圖片/余俊亮攝)

【09:06】工聯會何啟明昨動議將草案走捷徑「直上大會」。主席梁君彥將於今日裁定不批准何啟明動議。梁君彥表示，留意到自第一屆立法會從未有法案在不交付內委會的情況下在內會即時審議，先例要追溯至立法局及臨時立法會時期，當時相關條例草案有一定逼切性，反映法案「直上大會」要符合相當高門檻。

梁君彥指曾就動議諮詢勞工及福利局意見，局方認為即使草案在短期內通過，政府也需時準備實施，如草案未能在今個會期內通過，實施日期將進一步押後，故樂意看見草案盡快通過。

梁表示，部份議員反映「直上大會」令內會無法成立法案委員會審議條例草案，議員失去提修正案的機會。鑑於各黨派議員未能就動議達成共識，故他不批准何啟明的動議。

勞工及福利局局長羅致光隨即動議，條例草案不交付內會而轉交由人力事務委員會處理。羅認為按照梁君彥引述的先例，將條例草案交由人力事務委員會處理屬可取方法。梁君彥暫停會議處理。

內務委員開會11次，至今未能選出主席，內會無法就《草案》決定是否成立法案委員會，令《草案》恢復二讀和三讀無期。工聯會何啟明昨天（8日）在大會動議，要求引用《議事規則》第54（4）條將《草案》直上大會，避過冗長的內會程序。

「直上大會」動議需要由梁君彥批准，其後經分組點票表決。據了解，梁君彥昨天已與各黨派會面，了解各黨派的意向。工聯會麥美娟表示，商界議員初步同意「直上大會」建議。