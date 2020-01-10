【直播】立法會財委會討論公務員加薪　爭論如何行使傳召官員權力

立法會財務委員會今日（10日）舉行會議，討論公務員加薪方案，預料警隊加薪繼續是會議焦點。《香港01》將直播會議情況。

【10:00】民建聯周浩鼎發言時指，反對泛民主派針對警隊加薪，又說即使自己對政府內一些部門的工作有不滿，亦不可能將逐個部門抽出，不讓整體公務員加薪，他又認為謝偉俊提出的方案合理，即是應先處理是否行使傳召權問題，再討論傳召誰人。

【09:45】公民黨楊岳橋認為，若公務員事務局局長羅智光願意把公務員加薪與警隊分拆，現時將不用花時間討論是否傳召官員的問題，又指自己認為朱凱廸及張超雄提出的方案都值得考慮。

謝偉俊發言時以法庭處理案件為例，指出法庭都是先考慮是否處理案件，再審議該案，所以他提出的方案合理，他又強調，今次提出方案只是一次性決定，對日後若需要處理同樣情況，並無約束力。

【09:30】 立法會財務委員會今日分兩節開會，早上的會議之中，繼續討論傳召官員的方案問題，財委會主席陳健波指，現時有6個方案供議員辯論，其中三個由他提出，另外三個方案由謝偉俊、朱凱廸及工黨張超雄提出。陳健波同意，由抽籤決定表決方案的程序。

會議剛進入討論方案環節，民主黨涂謹申發言時批評，陳健波只容許每位議員5分鐘發言，認為不足夠討論所有方案。

經民聯梁美芬指，警隊應與所有公務員一同加薪，強調自己一定反對傳召警務處處長鄧炳強列席財委會。