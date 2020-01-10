立法會財務委員會今早(10日)的會議中，繼續討論傳召官員的方案問題，在爭論兩小時後，仍未完成議員發言環節，但在會議尾段卻發生了一段小插曲，公民黨郭家麒在發言時，批評財委會主席陳健波是「太監」，並拒絕收回言論，陳健波斥其「無恥」，隨即驅逐他離場，並裁決郭家麒不能出席下午的會議。

公民黨郭家麒批評財委會主席陳健波是「太監」，郭家麒拒絕收回言論。（梁鵬威攝）

在會議上，陳健波容許每位議員有5分鐘時間，就各傳召方案發表意見，在輪到郭家麒發言時，他先提到有港大研究指出，現時每5名香港人就有1人患上創傷後遺症，其中有約30萬人是與過去半年反修例風波中的警暴有關。

郭家麒其後提及7.21元朗事件、8.31太子站事件，及10.1有警員涉嫌開真槍，陳健波要求他不要離題，否則將中止他發言，郭家麒不滿，隨即批評陳健波是「太監」，陳不滿並要求他收回言論，郭家麒拒絕，更說「太監係俾人閹，但你（陳健波）係自閹」，陳健波不滿並驅逐郭離場，裁決他不能再出席下午會議。由於當時會議已接近原定之完結時間，陳健波隨即宣佈休會，下午會議再續。

財委會將於下午4時續會，繼續討論傳召官員方案問題，預料今日的會議將未能達成一致共識。