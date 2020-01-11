【區會開鑼】冀打破諮詢角色　屯門泛民區議員：政治要與地區接軌

反修例風波的影響下，推動大批政治素人出選今屆區議會選舉，使區選首次沒有自動當選的情況出現，亦是第一次每個選區均有民主派參選。最終泛民取得8成議席，手握17個區議會的主導權，更是能為 2022 年行政長官選舉選出 117 位選舉委員會成員。 勝出以後，這批政治素人能否做好地區工作，及如何改革區會成為社會關注的焦點。「屯碼七子」、屯門區7位民主派區議員今日（11日）與街坊會面，揚言要打破過往「由上而下」的政治模式，在社區推廣民主議題，以小的基石逐一堆砌，以追求更大的訴求。

今次於區選中取得大規模勝利，民主派目標一致要改革區會，在地區層面繼續爭取民主。（資料圖片／黃舒慧攝）

作為已「被殺」的市政局延伸，沒有實權的區議會素來被視為負責處理民生工作的諮詢架構。今次於區選中取得大規模勝利，民主派目標一致要改革區會，在地區層面繼續爭取民主。屯門區7位民主派區議員今日舉行「和你傾」活動，與一眾街坊討論接下來的民生及政治目標和工作。富新區李家偉解釋，過往區議員只是「比較出名同有糧出嘅居民代表」，但經過近日的反修例風波，社會對社區的改變抱有願景，認為每人行一步亦能帶來很大的改變，故希望街坊可以踴躍參與。

富新區李家偉解釋，過往區議員只是「比較出名同有糧出嘅居民代表」。（資料圖片／鄭子峰攝）

改為由上而下政治模式

龍門區曾錦榮指出，過往的政治模式是「由上而下」，自言從前只着眼宏觀的香港局勢，雨傘運動後更是為香港感到悲催。反修例事件後曾錦榮作出反思，認為可花多些時間在自己居住的地方。對於今次泛民重奪區會話語權，曾錦榮認為應解決過往忽略的問題，先由地區做好，再發散至整個香港。

曾錦榮表示追求「五大訴求」的路很漫長，要靠堆砌小的基石建構大的訴求，善用每個人作為社區資本，在不同位置有不同的抗爭，連結起來解社會問題。又指今次區選成功不是勝利，真正的勝利是要改變整個政府的架構。

民主黨、樂翠區盧俊宇則強調公義要在社會彰顯，故民生及民主議題要在社區推廣。又稱地區與民主運動要互相接軌，由人民向政府施壓，「當講connect嗰個唔connect嘅時候，我地就要靠自己」。