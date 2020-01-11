劉兆佳：中央處理對台問題趨強硬　蔡英文將繼續插手香港事務

台灣總統大選結束，民進黨蔡英文得票超過800萬，成功連任台灣總統。全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，中央政府日後在處理對台問題上，將會愈趨強硬，又指現時台灣民間的民族主義情緒一定會變得更高漲，不排除蔡英文會藉此挑釁中央政府。 蔡英文在競選期間大打「香港牌」，多番提及香港的年輕人，劉兆佳估計，蔡英文政府日後或會繼續插手香港事情，協助反華勢力壯大，為中央政府製造麻煩。他又認為，中央或會擔心港獨及台獨勢力日後合流，屆時將無可避免出動更強硬手段打擊。

全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，中央政府日後在處理對台問題上，將會愈趨強硬，又指現時台灣民間的民族主義情緒一定會變得更為高漲。（資料圖片）

至於在對港政策上，劉兆佳接受《香港01》電話訪問時表示，中央深明香港的反政府民意在短期內難以逆轉，對抗中央及「去中國化」的趨勢只會更惡化，相信中央政府在對港政策上，將不會再用懷柔政策，日後將會變得更為強硬。

在台灣問題上，劉兆佳認為，國家主席習近平一向想以一國兩制方針統一台灣，打擊台獨勢力，但在現時抗統情緒高漲下，相信中央在短期內難以與台灣作政治談判。

或視台灣問題為國家安全問題

劉兆佳相信，美國日後將繼續以台灣作棋子對抗中國，在中央政府眼中，台灣問題已由統一問題演變成國家安全問題，中央要防止台灣成為國安威脅，但擔心由於兩岸關係變得對抗，日後雙方有機會發生軍事衝突。