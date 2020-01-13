【逃犯條例】民主黨促抽起警隊基本工程撥款　涵1.4億警總項目

反修例運動持續六個月，警隊表現飽受爭議，民主派在立法會財委會要求獨立審議警隊加薪，令公務員加薪項目一直拉鋸。另一邊廂，工務小組委員會將審議「2020-21年度基本工程儲備基金的整體撥款」，民主黨七名立法會議員今天（13日）去信委員會主席盧偉國，要求將涉及警務處的工程項目剔出有關議程。 民主黨立法會議員、監警會前成員黃碧雲表示，經檢視有關基金撥款分項後，發現多項撥款與警隊有關，包括警察總部警政大樓裝修工程、缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程等，她指市民非常不滿警隊表現，警隊評分創下史上新低，故此民主黨黨團商討後，決定去信要求把有關撥款抽起。

黃碧雲表示，該黨並非要求剔除所有涉及警隊的工程項目，例如建設一些無障礙項目，她們沒有要求剔除。（資料圖片/余俊亮攝）

民主黨去信盧偉國指，鑑於現時社會氣氛，就「2020-21年度基本工程儲備金的整體撥款」 內涉及香港警務處的項目，該黨認為政府提交的資料不足，市民亦難以認同展開該等工程項目，要求項目剔除。

民主黨在信中提及，多項分目涉及灣仔警察總部的改善工程，例如項目PF-E32涉及「警察總部警政大樓裝修工程」和「灣仔香港警察總部警政大樓18樓裝修工程」，警政大樓東西翼及堅偉樓亦有多個工程項目，整個警察總部的工程項目金額超過1億4千萬元，遠超基本工程儲備金的 3千萬元上限。此外，部份項目有列出任何詳情，令議員難以了解該工程與其他類似是否有任何分另，又指涉及的金額龐大，做法並不理想。

該黨又指出，除了涉及警察總部改善工程項目外，現時社會普遍不滿意警務處的工作，亦對缸瓦甫用地重置警察設施有疑慮，因此要求將項目從撥款中剔除。

黃碧雲表示，該黨並非要求剔除所有涉及警隊的工程項目，例如建設一些無障礙項目，她們沒有剔除，又指市民非常不滿警隊表現，警隊評分創下史上新低，故此民主黨黨團商討後，決定去信要求把大部分涉及警隊的撥款抽起，又強調民主派會盡所有方法，要求警隊到立法會接受議員質詢。

翻查資料，民主黨要求剔除的撥款項目涉及6個分目、近100項工程項目，包括涉及平整位於新屋嶺附近的缸瓦甫之土地及基礎建設工程，及多項涉及羈留設施的撥款，包括PF-F14中的屯門警署拘留設施改善工程、西區警署羈留設施改善工程、大埔警署羈留設施改善工程。