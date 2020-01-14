陳文敏：政府應考慮特赦全部輕微罪行示威者　有助修補社會撕裂

撰文：彭焯煒
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在過去7個月的反修例風波中，警方拘捕逾6千人，但現時只檢控了當中約兩成人，港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏建議，政府應考慮特赦全部只犯下輕微罪行的示威者，認為可有助修補社會撕裂，令市民不用擔憂自己有機會被捕。
陳文敏今（14日）早出席商台節目時表示，若政府認為必須待所有司法程序完成後，才考慮是否特赦，是很「狹窄」的觀念，他指出，律政司就每宗案件提出檢控時，除了需要考慮證據外，亦要考慮公眾利益，律政司有權不作起訴，以代表政府釋出善意，強調不一定要由特首行使特赦。
港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏建議，政府應考慮特赦全部只犯下輕微罪行的示威者，認為可有助修補社會撕裂。（資料圖片）
律政司司長鄭若驊昨（13日）出席2020年法律年度開啟典禮致辭時形容，香港在當前亂局下，暴力橫行和破壞行為猖獗，「是暴徒統治而不是法治」。陳文敏認為，律政司司長是公眾利益的守護者，有關評論有以偏概全之嫌，予人感覺不恰當及公正。
律政司司長鄭若驊昨（13日）出席2020年法律年度開啟典禮致辭時形容，香港在當前亂局下，暴力橫行和破壞行為猖獗，「是暴徒統治而不是法治」。（李澤彤攝）