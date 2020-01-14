陳文敏：政府應考慮特赦全部輕微罪行示威者　有助修補社會撕裂

在過去7個月的反修例風波中，警方拘捕逾6千人，但現時只檢控了當中約兩成人，港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏建議，政府應考慮特赦全部只犯下輕微罪行的示威者，認為可有助修補社會撕裂，令市民不用擔憂自己有機會被捕。

陳文敏今（14日）早出席商台節目時表示，若政府認為必須待所有司法程序完成後，才考慮是否特赦，是很「狹窄」的觀念，他指出，律政司就每宗案件提出檢控時，除了需要考慮證據外，亦要考慮公眾利益，律政司有權不作起訴，以代表政府釋出善意，強調不一定要由特首行使特赦。