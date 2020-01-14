【視點31‧直播】黃秋生未能現身　節目暫僅訪問何君堯

反修例風波持續不斷，港台節目《視點31》早前曾邀請藝人杜汶澤和陳百祥就有關議題辯論，今（14日）再邀請藝人黃秋生和立法會議員何君堯出席節目，將討論「警暴」主題。

【19:50】《視點31》的監製尤翠茵表示，黃秋生突然有事無法來到現場，目前只能繼續訪問何君堯。不過節目已派出工作人員出去尋找黃秋生，希望可以找到黃秋生做訪問。

【19:39】何君堯乘車出現，現場支持者十分興奮，大叫「支持何君堯」。何君堯下車後表示見到如此多支持者「好開心」，但並未透露今晚會談及的內容。其後他轉身出去和支持者打招呼，表示今天很高興可以和「演藝界好成功的一個代表」對話，表示「香港好需要我們這種平心靜氣的對話。」他並提醒支持者，天氣比較凍，「唔好凍親。」

【19:30】現場仍有近百支持者，馬路兩邊拉上封鎖線。不過，何君堯還沒有到場，有組織者呼籲現場支持者耐心一些，「大人物出場通常會遲到的。」

【19:29】去年11月，杜汶澤和陳百祥在港台節目《視點31》，展開「黃藍激辯」，事隔兩個多月，港台今日邀請了影帝黃秋生和立法會議員何君堯，進行另一場「世紀辯論」，題目是「論良知談爭議」。

晚上7時許，香港電台正門口就聚集了近百人，幾乎都是何君堯的支持者。他們舉着國旗和橫幅，上書「反暴力，愛和平，撐警察，護安寧」，亦有多人手持標語「支持戰狼何君堯」。現場有疑似組織者不斷讓支持者上返馬路，秩序大致良好。

黃秋生早前接受傳媒訪問表示，這次不打算與對方爭辯，希望外界不要視這次討論為「對決」。他又透露當初港台打算請中原地產創辦人施永青與他論戰，惟他不懂經濟，故最後安排了何君堯做「對手」。