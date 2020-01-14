【直播】各政黨會見傳媒　回應林鄭推出多項民生政策措施

行政長官林鄭月娥今(14日)召開記者會，推出多項民生措施，包括將3年過渡性房屋目標再提升5000個單位、將「法定假期」的勞工假期，逐步由12天，增至17天，與俗稱「公眾假期」的銀行假看齊。工聯會、公民黨及民建聯等將回應有關措施，《香港01》會直播。

【16:15】工聯會立法會議員郭偉強回應指，對政府能針對經濟下行及早提出紓困措施表示歡迎，希望能於本屆政府任期內盡快落實，會向當局追問措施實行的細節。他又提到增加法定假期、放寬$2乘車優惠等均是工聯會多年所爭取的目標，希望政府能重新研究全民退休保障的可能性。

郭偉強相信租金津貼及租務管制等具針對性的措施，能有效解決貧富懸殊及安老問題等深層次矛盾，但亦關注在技術上及時間上如何執行，建議應避免像派發$4000關愛基金津貼時使用繁複的登記程序，以減低行政成本及增加受惠家庭。

有意見指建制對於在區選落敗十分不滿，林鄭是次的紓困措施，回應了建制派多年來的訴求以達安撫之效。郭偉強對此表示不認同，認為政府是為了未雨綢繆地應對經濟困難，又指有關訴求已爭取多年，直言「似找數多啲」。而被問到推出一系列紓困措施，會否減少上街人數，郭偉強則坦言林鄭未有回應到社會訴求，對現時的社會氣氛幫助不大。