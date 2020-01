【林鄭答問會．直播】林鄭：從無敵視年輕人　尹兆堅：你幾時死？

特首林鄭月娥今早(16日)到立法會出席答問會,是她今年內首度赴立會回應議員質詢。林鄭日前宣布十項民生政策措施,包括逐步增加法定假期至17日、放寬「兩元乘車優惠」至60歲或以上長者等,相信有關議題將成議員的提問焦點。 《香港01》直播答問會內容。

【11:44】街工梁耀忠指,林鄭除夕夜在Facebook推出短片,當中她提到希望帶領香港走出困局,自己責無旁責。梁耀忠批評林鄭將責任推予他人,亦不應委過於人,又批評林鄭將香港管治責任推給警隊,縱容警隊打市民。對於林鄭稱無市民違法就沒有警察執法,梁耀忠反駁:「無暴政又點會有人抗爭」,她問林鄭除了道歉,她個人還會付甚麼責任,包括會否下台問責。

林鄭指面對今天社會動盪、經濟不景氣,作為特首需盡最大努力帶領公務員團隊和問責團隊,帶領香港求出路,又指會繼續履行上任時對香港社會的承諾,以最大毅力、決心做好份內工作。梁耀忠反指,林鄭在競選時曾稱,若主流民意不支持她,她會下台,梁耀忠斥林鄭教會了香港人,特首是毫無信用的。

【11:41】建制派「班長」廖長江提到,過去7個月本港出現反建制風潮、暴亂,有年輕人、公務員參與非法集結、暴力活動,公開詆毀一國兩制,國家意識令人關注。他問,政府部門會否投放相應資源,適切推廣和檢討這方面的教育。他又指,過往質詢中發現,相關年度投放資源有時不加反減,亦沒有國家意識評估,政府會否有新思維、措施、做法。

林鄭回應,經過今次事件,深感要令一國兩制在港貫徹落實,建立國家觀念非常重要,本屆政府已做一些工作,如中史成為初中必修獨立科目。政府會透過現行機制實行相關工作,如不同的參觀、考察,增進公務員、學生對國家發展的了解,並已要求公務員事務局局長多做這方面的工作。

容海恩斥政府官員無減薪、無人問責下台

【11:31】新民黨容海恩發言時炮轟,指是次反修例風波,林鄭和政府團隊需負上最大責任,政府每次反應和回應也惹來極大負評,挑起經濟不景氣、民怨爆煲,又指政府推出十項民生措施,但看不到任何解民怨的措施,容海恩提到,董建華在2003年面對沙士、經濟問題,當時他帶領政府團隊減薪10%,她問林鄭會否帶領團隊減薪,令市民消消氣。林鄭回應稱在這時候願意考慮令社會重新團結起來的措施,希望容在這方面予她時間考慮。

容海恩斥政府在是次風波完全無人問責下台,又不願意減薪,反問林鄭如何向公眾交代。林鄭回應稱政府非常重視問責精神,不過她指過去七個月香港「未處理過咁多挑戰」,又指在這個時間最好的承擔是留下來處理當前困局,盡最大努力帶領香港走出困局、再次團結,亦會虛心聆聽意見。

【11:26】民主黨議員許智多次問主席梁君彥,逐楊岳橋離關會議廳理據,最後被逐離場。

【11:23】在區議會選舉中連任失敗的工聯會何啟明問到,兩日前公布的民生措施是好事,他們十分歡迎,也有很多是他們和建制派所爭取的內容。很多建制派都託他問,為何不在11月24日(區議會選舉日)前提出。

林鄭指,這些惠民措施是為回應社會訴求,聽過不少意見,要加大力度做市民歡迎的解困措施,不論非建制派如何抨擊指政府有何意圖,都是一樣。至於日子方面,政府並無作其他多方面的考慮。

何啟明再指,如果早一點推出措施,市民怨氣會更少,又問有沒有一個確實時間表實行10項措施。林鄭指,有預測各措施何時推行,例如涉及幫助失業人士的會比較急切,希望今年內可推行;代供強積金需要電子平台協助急不來;法定假期等政策改動,需要大家坐下來談,有商有量。另外2元乘車優惠,今年上半年檢討結果出爐後,會繼續聽意見,看看除擴展至60歲外,還有什麼可以改善、調校。

【11:21】公民黨楊岳橋指林鄭是「神助攻」,幫助蔡英文由黨內初選也有機會落敗,發展為最終高票當選,起死回生;又指蔡英文稱讚年輕人是台灣最美的風景,港府卻拘捕在街上為民主抗爭的年輕人,林鄭甚至稱「they have no stake in this society」。楊岳橋續提到林鄭令台灣看到「一國兩制」的失敗,令中央統一台灣的目標成為泡影,與林鄭握過手的前中聯辦主任王志民更要轉職研究黨史,林鄭卻仍然利用10項紓困措施為自己買贖罪卷;其後拿出寫有「醜」字的紙牌,質問林鄭「知唔知個醜字點寫」。

林鄭回應指暴亂令香港失去世界最安全城市的美譽,強調警察是採用最低合法暴力維持治安,批評社會將警隊妖魔化以削弱其執法能力。楊岳橋則反指是對方令香港及警隊名譽掃地,舉起寫有「醜」字的紙牌讓林鄭新年可張貼出來,並將紙牌擲向地上,被梁君彥逐出議會。譚文豪質疑楊岳橋的行為未有阻礙會議進行,指責梁君彥已將泛民「趕得七七八八,成個議會已經空蕩蕩,不如趕晒我地走」。

+ 2

邵家臻、林卓廷相繼被逐

【11:12】社福界邵家臻高呼:「林鄭你支持警暴,幾時同警暴割席。」民主黨林卓廷斥:「落台啦八婆。」二人被逐。

鄺俊宇怒斥林鄭民望破產 「四面楚歌、死到臨頭」

【11:09】民主黨鄺俊宇怒斥,林鄭民望評分只剩下十多分,反問林鄭為何還有顏面到立法會出席問答大會,「真係官到無賴膽自大!」鄺指林鄭曾提過天堂留了位置給她,鄺斥「地獄就留咗好多位畀你,拎盤水照下個自己樣啦」,鄺俊宇續說:「呢個女人滿手鮮血」,林鄭一手造成當前社會問題,還要委過於人,不知愧羞,又指香港人不滿林鄭,建制派、警察未必滿意林鄭,台灣總統候選人蔡英文當選也要感謝林鄭,直指林鄭作為攬炒之母當之無愧,鄺俊宇問林鄭會否成立獨立調查委員會,及後問責下台。

林鄭表示,她會繼續履行特首的責任,又指因修例工作引起的社會事件,她作為特首已作出最清晰的政治回應,包括在很早階段的停止修例工作,對於其他政治訴求已多次作回應,今次不想再作補充,又指事件已演變成「好多暴力」,再糾纏下去只會令社會內耗,無法團結走出困局,因此今天需以實務工作扶持香港經濟。

鄺俊宇指他的說話是廣大人民的心聲,又指林鄭令香港人史無前例團結,又怒斥林鄭是「賣港賊,成日扮委屈」,鄺再問林鄭何時決定成立獨立調查委員會並下台,林鄭稱鄺的提問並非提問,對鄺充滿侮辱性的說話沒有補充。

【11:03】勞工界議員潘兆平指,特首前日提出10項民生措施,如法定假期、為低收入人士代供強積金等,多項勞工政策,是勞工界多年爭取的訴求,但勞顧會上月討論時都未有共識,特首有甚麼信心和方法做到,避免成為兌現不了的支票。另外對於經濟下行、失業率上升、暴亂未止等,會否考慮成立失業貸款基金,以解燃眉之急。

林鄭回應,本屆政府重視勞工權益,如提出取消強積金對沖方案、增加產假日數,她希望勞資雙方以互諒互讓、有商有量的精神討論,對早前提出的措施,亦會本住同一個態度,政府會擔當促成、配合的角色。她又指,政府有多項措施都有針對性,如對短期失業人士、就業不足人士提供有限時津貼,僱員再培訓局亦有提供培訓和津貼。

【10:59】陸頌雄被逐後向傳媒解釋,剛才林鄭提到馬路上有大批交通燈被暴徒打爛,但反對派卻繼續「顛倒黑白」指責林鄭是殺人兇手,令他憶起自己曾處理過一個在交通燈被打爛的路口的天致命車禍個案,認為這些悲劇可以避免,要泛民反省暴亂中誰是真正的殺人兇手。他又批評泛民將暴力合理化及英雄化,自言最討厭這班「食人血饅頭的政客」。對於自己被逐出會議廳,陸頌雄認為今日梁君步彥的處理手法較為嚴格,但會尊重主席的裁決。

【10:57】議員陳凱欣指出,社會亂局持續一段時間,政府寸步難行,予人感覺毫無章法。陳凱欣提到,政府在周二推出十項民生措施是好事,但當中很多措施是很多立法會議員爭取和倡議多年,她質疑若林鄭認為這些措施有逼切性,大可以在去年底的《施政報告》。陳凱欣關注醫療問題,指當前最逼切的問題是武漢傳染病和流感,單單是流感已在香港造成十人死亡,她指公立醫院日日爆滿,還要面對流感和新肺炎,已淪陷成戰場,她促林鄭投放更多資源,協助公立醫院解決分流病人問題。

林鄭稱,兩天前公布民生措施,都是市民樂見的,希望未來日子透過溝通和合作,盡快落實新措施。至於醫療問題,她稱問題不在資源方面,去年已投入額外五億比醫管局,又指上一財政年度撥款五千萬予醫管局加強冬季措施,她指公營醫療有軟、硬件問題,稱日後爭取建設更多醫院和人手需共同努力,希望各位議員增加醫院擴建項目。

陳凱欣要求政府恆常化增加長者醫療券金額,不過林鄭稱無計劃恆常加碼,又指十項新措施中很多措施過往已討論過,是否落實有關措施時,需何時投入、投入甚麼資源能為受助社群爭取最大利益。

【10:57】議員陳凱欣指出,社會亂局持續一段時間,政府寸步難行,予人感覺毫無章法。陳凱欣提到,政府在周二推出十項民生措施是好事,但當中很多措施是很多立法會議員爭取和倡議多年,她質疑若林鄭認為這些措施有逼切性,大可以在去年底的《施政報告》。陳凱欣關注醫療問題,指當前最逼切的問題是武漢傳染病和流感,單單是流感已在香港造成十人死亡,她指公立醫院日日爆滿,還要面對流感和新肺炎,已淪陷成戰場,她促林鄭投放更多資源,協助公立醫院解決分流病人問題。

林鄭稱,兩天前公布民生措施,都是市民樂見的,希望未來日子透過溝通和合作,盡快落實新措施。至於醫療問題,她稱問題不在資源方面,去年已投入額外五億比醫管局,又指上一財政年度撥款五千萬予醫管局加強冬季措施,她指公營醫療有軟、硬件問題,稱日後爭取建設更多醫院和人手需共同努力,希望各位議員增加醫院擴建項目。

陳凱欣要求政府恆常化增加長者醫療券金額,不過林鄭稱無計劃恆常加碼,又指十項新措施中很多措施過往已討論過,是否落實有關措施時,需何時投入、投入甚麼資源能為受助社群爭取最大利益。

莫乃光、黃碧雲先後被逐

【10:54】林鄭回答蔣麗芸的問題後,民主黨黃碧雲在座位上高呼:「嘩,你(林鄭)呢個殺人兇手,有無搞錯,你不知所謂」,被梁君彥逐出會議廳。

蔣麗芸:「如何令人相信2047年後,香港還有『一國兩制』?」

【10:52】民建聯議員蔣麗芸發言,指要代表香港的年輕人發問,自言原不解為何他們要追求香港已經擁有的民主及自由,及後發現年輕人所關心的是《基本法》只列明50年不變,擔心2047年後「一國兩制」會否繼續存在。

林鄭回應時承認現時的社會問題,反映市民對「一國兩制」的信心不足,但強調香港特區是中國不可分裂的一部分,但同時《基本法》確保港人能享有高度自治,相信若社會願意堅持「一國兩制」方針、深入實踐並衡穩持遠,以維護一國之本為目標,相信「一國兩制」可以繼續前進。她又對年輕人表示,不要因一時的誤會而作出違法行為,否則他們擔心會出現的情況終會是自己一手造成。林鄭續指,政府未來工作重點,是將會透過不同形式教育年輕人,加深對「一國兩制」及國家的認識。

同時,資訊科技界立法會議員莫乃光被逐。

林鄭:香港處於非常時期 已推出4輪紓困措施

【10:45】立法會議員林健鋒問,香港面對前所未見困境,持續7個月的暴亂,經濟受到大衝擊,不少街燈、欄杆、商店都受到破壞,生意大受影響,維修亦要花很多錢,經營環境惡劣。他問,特首有沒有具體數字,有多少公共設施、商戶受到破壞,以及會否成立基金,向受影響商戶提供補助。

林鄭回應,看到香港出現前所未有的暴力行為,和大家一樣感到痛心,對受損商戶致以深切慰問。她表示,由6月至12月期間,有740組交通燈受破壞,部分交通燈在維修後被重複破壞,個別交通燈燈被毀次數最多達17次,總破次數則為1,590次,維修行動帶來約4,000萬元額外開支;另外,長約52,800米欄杆被毀、21,800平方米行人路磚被掘,修復工程約需2,500萬元。至於商戶被破壞數字,政府沒有數字,因為破壞行為持續發生。

至於補助措施,完全明白現時屬非常時候,去年8月起,已推出4輪紓困措施,不少都有針對性,幫助中小企,會繼續接受各界意見。

陸頌雄被逐

【10:47】工聯會議員陸頌雄突然在席間高叫,同樣被主席梁君彥請離場。陸頌雄離開會議廳時高呼「害死晒啲後生仔」後快步離去。

【10:42】郭家麒被逐後,在議會廳外向傳媒表示,他聽林鄭講了約兩分鐘,但聽不到她有任何回應五大訴求。他又指,「過去大半年,死了、傷了這麼多年輕人」,林鄭除了下台,其他舉動港人都不會接受。

與郭家麒一同被逐的人民力量陳志全批評,香港人要的是五大訴求,不是十大甜頭,市民希望追究警暴問題,要求獨立調查,林鄭提出成立檢討委員會只是多此一舉,「嘥時間」。

新界西朱凱廸稱,林鄭剛才所講的與港人過去大半年的感受恰恰相反,市民見到行使暴力的是警察、政權和政府,強調市民不會因為政府「派糖派錢整色整水」就會妥協,「無得傾」。

+ 3 + 2

郭家麒、陳志全、朱凱廸被逐

【10:35】林鄭發言期間,議員郭家麒三度提出規程問題,要求林鄭澄清言論,均被梁君彥拒絕。其後郭家麒離開座位舉牌抗議,被梁君彥要求離開會議廳。

郭家麒批評林鄭在過去七個月令香港撕裂,「你(林鄭)令香港死咗咁多人、傷咗咁多人」,他促林鄭下台,被梁君彥逐出會議廳。

最後公民黨郭家麒、人民力量陳志全、朱凱廸被逐出會議廳。

【10:32】林鄭甫開口,表示市民大多渴望社會回復安寧、重拾信心,過去幾個月她和其團隊努力檢視施政,以及同社會各界溝通等方面的不足,並以最大決心及毅力應對各方面的挑戰。她表示,清楚明白香港是不可以停濟不前、政府的工作無論在遏止暴力,扶持經濟以及防空疾病方面都不能鬆懈。

林鄭指持,續七個月的政治風波令人震驚,有人透過社交媒體發佈恐懼和謠言,影響香港國際形象,泛民斥林鄭講「大話」,要求林鄭澄清,林鄭稱:「我覺得字面上嘅表述已經好清晰」,林鄭及後重覆其言論。林鄭稱,過去與多位司局長以不同方式與不同年齡層的人對話,她稱施政團隊日後將更貼近民意民情,又稱明白當下矛盾反映長期積壓政治、社會、經濟深層次問題,不只房屋、向上流動等有關,亦涉及社會公義、市民對一國兩制信心,不過重申房屋是部分民怨的根源,增加房屋是重中之重,為支援弱勢社群亦為政策目標。她又呼號香港人放下分歧,稱香港能重新出發,會盡最大努力落實施政報告。

【10:30】特首林鄭月娥到場,十多名泛民議員包括毛孟靜、林卓廷、張超雄等分別以中英文高呼「五大訴求、林鄭下台」等口號,林鄭未有理會。

林鄭最後順利進入會議廳。

【10:26】運輸及房屋局長陳帆到場。

【10:23】律政司司長鄭若驊到場。