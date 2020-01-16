【逃犯條例‧直播】中西區區議會　鄧炳強到場接支持者花束

反修例風波爆發已有大半年仍未完結，當中有多個事件，警方的處理手法都受到質疑。警務處處長鄧炳強今日（16日）下午2時出席中西區區議會第二次大會，是反修例風波以來首次在區議會接受質詢。 今次會議將會討論兩項有關警方執法的議題，分別是民主黨甘乃威與伍凱欣提出的「遏止警察暴力才能令香港回平靜」，以及民主黨楊浩然提出，有關強烈譴責警方在反修例運動之中濫權濫暴的動議。 《香港01》會有現場直播。

【14:33】有人發現現場疑似便衣警員沒有配戴委任證，主席示意離場，並要求在場指揮官約束部下。

【14:30】中西區區議會通過刪除委任增選委員的項目。

【14:25】鄧炳強到場，接支持警察示威者的鮮花及請願信。

【14:22】中西區區議會正討論增選委員等與警察不相關的事項，而場外有警員指鄧炳強「將會到達」。

【14:15】中西區區議會會議開始，鄧炳強暫未出席。

【14:08】中西區區議會開始，主席要求在場所有便衣警員戴上證件以示識別。

民主黨甘乃威先讀出聲明，指自己是「和理非」，但近月和平表達訴求未得到回應，表示要成立獨立調查委員會而不是檢討委員會，調查721、831等事件，不要「警察城市」。

【13:40】兩邊陣營人士不斷高叫相反口號，梁國雄等人高呼：「警察加薪，天理不容」；支持警方人士則有外號「大波Man」 的石房有等人高叫：「支持警察加人工。」

【13:35】社民連梁國雄等約10人到海港政府大樓外抗議｢警暴｣，又高呼｢林鄭下台｣。同一時間，約百名撐警人士到場，手持五星國旗、區旗，表示高呼｢支持警察｣。

【13:32】「長毛」梁國雄及社民連成員到現場示威，反對警察加薪。

【13:15】會議在海港政府大樓舉行，門外出現一批支持警察的示威者高呼口號。