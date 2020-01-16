【逃犯條例．直播】議員蒙面促懲違法警　鄧炳強：無證據需處分

反修例風波爆發已有大半年仍未完結，當中有多個事件，警方的處理手法都受到質疑。警務處處長鄧炳強今日（16日）下午2時出席中西區區議會第二次大會，是反修例風波以來首次在區議會接受質詢。 今次會議將會討論兩項有關警方執法的議題，分別是民主黨甘乃威與伍凱欣提出的「遏止警察暴力才能令香港回平靜」，以及民主黨楊浩然提出，有關強烈譴責警方在反修例運動之中濫權濫暴的動議。 《香港01》會有現場直播。

【15:56】人稱「大波man」的石房有在場叫囂，被要求離開。

【15:55】鄧炳強在會上多次指警暴不是事實，民主黨甘乃威發問時批評鄧炳強漠視事實，又舉朱經煒個案，「一個鏡頭就可以（有足夠證據導致）坐監，計起上嚟宜家有幾百人要坐監」。甘乃威向鄧炳強說，「你真係PK喇」，他要求鄧炳強下台。

【15:45】鄧炳強回應伍凱欣發言時指，不能認同有警暴出現，強調當有暴徒使用暴力時，警察只是維持治安。他說，要證明警察沒有做一件事，例如在8.31沒有打死人，是很困難的事，又指警方已就此多次澄清。

至於鄧炳強是否同意應普選行政長官及立法會？他回應指，警方只是負責執法，自己對政治不認識及無興趣。至於警力近日是否有減少的情況？鄧炳強表示不能認同，近日警方亦已多增加了巡邏行動。

【15:38】吳兆康表示，有半山居民在參與遊行後，被警察用槍指住及用粗口辱罵，鄧炳強回應指，歡迎吳兆康作出投訴，但不可只看片面圖片及情況，鄧炳強承認任何不當語言都不應該用，但不同意警察是失控。

【15:34】彭家浩表示，從無反對警方存在，但警方應該檢視執法力度，反思過去七個月的工作。鄧炳強強調，同意任何人，包括警員及他自己犯法，都應該被捕。

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【15:23】黃永志發言時，展示生豬肉，指香港市民擔心被警方「砌生豬肉」，又批評現時沒有監察警方執法的制度，認為監警會名存實亡。他要求鄧炳強承諾短期內在警署內增設閉路電視，鄧炳強回應時指，對毫無事實根據的說話及假消息表示遺憾，又指警署內有不少證人出入及有搜身地方，不方便增設閉路電視，但承諾會在適當地方加裝閉路電視。

【15:21】有市民在場呼「反中亂港」，主席請他離開。

【15:17】有現場市民說話，被主席趕離場。

【15:11】任嘉兒元旦遊行時她在警方封鎖線外希望協助市民，但在場警員以槍指向她，詢問是否犯法。鄧炳強表示不能一概而論，任嘉兒可以作出投訴。

任嘉兒又指當日被強光照射雙眼，警員表示「我哋之前都係咁架啦」，鄧炳強再表示可以作出投訴。

有警員在當時向她曱甴，鄧炳強指不應以任何負面言論稱呼任何人。

警員稱市民的名稱是私隱，不讓被捕人士說出來，鄧炳強再次表示不能一概而論。

市民在不影響警員執行職務時攝錄，鄧炳強表示是可以的。

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【15:04】葉錦龍表示，區議員經常要找警察，但現時有「藍絲」打市民，他們不敢報警。葉錦龍就不反對通知書提問，612當日在中信大廈舉行已申請不反對通知書的集會，但當時警察向和平示威者發射催淚彈，是否鄧炳強負責。

鄧炳強不同意，指有人以磚頭掟磚頭。葉錦龍詢問在發射催淚彈前不反對通知書有沒有終止，鄧炳強表示監警會正調查不會回應，稱可能會影響調查。

葉錦龍追問警察以電筒強光照射是否犯法，鄧炳強稱不能一概而論。

【15:01】鄧炳強並無正面回應警方執法時是否依照守則，表示反對任何人違法。又指有很多假新聞假消息，亦要增加透明度，增進與各界溝通。

【14:59】楊哲安指同意止暴制亂，但過去幾個月都未看到向這方面發展。楊表示看到示威者暴力，亦對警方執法時是否依照守則有疑問，問鄧炳強如何重拾市民對警方信心。

【14:56】質詢時間開始前，建制派區議員楊哲安要求主席立即執行議會程序，請所有違反秩序的人士離場。在釐清程序之後，主席表示這是最後警告，再有違規必定要請離場。其後楊哲安先發言。

【14:54】鄧炳強發言完結後，有現場人士拍手掌，主席指這是莊嚴會議，要求拍掌及高呼的人士離開。

【14:52】鄧炳強強調831太子站無死人，網上流傳都是假消息。

【14:42】鄧炳強讀出反修例風波開始各種數據，指罪案數字大升，以刑事毀壞升幅最顯著。

【14:41】鄧炳強有10分鐘時間發言，之後每位議員平均會有大約4分鐘時間發言。

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【14:37】進入警務處處長鄧炳強與區議員會面環節，鄧炳強進入會議室前接收請願信，有人高呼｢支持警察｣，亦有人高呼｢追究警暴｣。主席勸籲在場人士停止叫口號，指情況若不受控制就會要求離席。

【14:33】有人發現現場疑似便衣警員沒有配戴委任證，主席示意離場，並要求在場指揮官約束部下。

【14:30】中西區區議會通過刪除委任增選委員的項目。

【14:25】鄧炳強到場，接支持警察示威者的鮮花及請願信。

【14:22】中西區區議會正討論增選委員等與警察不相關的事項，而場外有警員指鄧炳強「將會到達」。

【14:15】中西區區議會會議開始，鄧炳強暫未出席。

【14:08】中西區區議會開始，主席要求在場所有便衣警員戴上證件以示識別。

民主黨甘乃威先讀出聲明，指自己是「和理非」，但近月和平表達訴求未得到回應，表示要成立獨立調查委員會而不是檢討委員會，調查721、831等事件，不要「警察城市」。

【13:40】兩邊陣營人士不斷高叫相反口號，梁國雄等人高呼：「警察加薪，天理不容」；支持警方人士則有外號「大波Man」 的石房有等人高叫：「支持警察加人工。」

【13:35】社民連梁國雄等約10人到海港政府大樓外抗議｢警暴｣，又高呼｢林鄭下台｣。同一時間，約百名撐警人士到場，手持五星國旗、區旗，表示高呼｢支持警察｣。

【13:32】「長毛」梁國雄及社民連成員到現場示威，反對警察加薪。

【13:15】會議在海港政府大樓舉行，門外出現一批支持警察的示威者高呼口號。