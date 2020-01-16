【14週產假‧直播】批泛民「神邏輯」　麥美娟：做人唔好咁郭家麒

由於立法會內務委員會未選出正副主席，提出延長產假的《僱傭條例修訂草案》未能審議，勞工及福利局局長羅致光動議交由人力事務委員會審議。立法會今日（16日）繼續進行有關辯論，工聯會麥美娟於發言時，提到公民黨郭家麒於上次的會議中叫自己收聲及不要再罵粗口，斥責對方「鬧人都係得嗰幾個字」，更指「做人唔好咁郭家麒」，諷刺對方言辭惡毒刻薄。

麥美娟發言支持將《草案》交由人力事務委員會審議，對於泛民指延長產假討論已久，不需急於一時，麥美娟批評是「神邏輯」，強調更不應錯過現時的機會，呼籲民主派放低政治成見，不要再扭曲立法會，確切地為婦女爭取勞工權益。

麥美娟又點名提到郭家麒於上次的會議中叫自己收聲及不要再罵粗口，批評對方「鬧人都係得嗰幾隻字」、「份人冇乜詞彙」，建議其助理下次要為郭家麒先草擬一下。她續指，心地不好的人言論惡毒，比起講粗口更為難聽，似是間接為自己被指「爆粗」罵特首林鄭月娥的傳言辯護。麥美娟又引述民建聯何俊賢指「做人唔好咁郭家麒」，自言尊重議員在議會上直斥其非，但並非像郭一樣作出惡毒及刻薄的言論。

自由黨鍾國斌則建議，羅致光可承諾政府不會再其他議題上，再動用繞過內會的方法，以釋取泛民對政府為《國歌法》及《基本法》廿三條立法鋪路的懷疑。