【林鄭答問會】蔣麗芸引青年對一國兩制憂慮　盼社會勿破壞制度

特首林鄭月娥昨日（16日）到立法會出席答問會，期間遭泛民針鋒相對，建制派亦趁表達對政府不滿。民建聯立法會議員蔣麗芸於港台節目《千禧年代》表示，早前曾與數十名青年會面，了解對他們擔心2047年後本港不再推行「一國兩制」。她認為政府需進一步研究如何令青年人對一國兩制重拾信心，而延續「一國兩制」的關鍵是能否完善運行，希望社會不要因為一時的誤會而破壞制度。

特首林鄭月娥昨日（16日）到立法會出席答問會。（余俊亮攝／資料圖片）

蔣麗芸：「一國兩制」運行得好沒有變的道理

蔣麗芸解釋，自己曾與數十名年輕人舉行聆聽會，了解到他們對「一國兩制」的擔心。對於林鄭回應時表示只要堅持「一國兩制」方針，便可深入實踐並恆穩致遠，蔣麗芸表示認同，但政府應進一步研究如何令年輕人對「一國兩制」重拾信心，而非單單靠答問會中解釋短短數句便能令社會放下成見。

林鄭又在回應中提到，年輕人不要因一時的誤會而作出違法行為，否則他們擔心會出現的情況終會是自己一手造成，相信社會若以維護一國之本為目標，「一國兩制」可以繼續前進。蔣麗芸同意並指「一國兩制」的發展，主要要視乎中央如何看待香港，而實際上「一國兩制」對中港兩地而言均有利，中央多次強調要堅守「一國兩制」方針並非順口開河。

她又指翻查資料，中共已故領導人鄧小平於1990年1月曾與長和系創辦人李嘉誠會面，重申「一國兩制」50年不變，如運行得好以後更加沒有變的道理，故蔣麗芸認為延續「一國兩制」的關鍵是能否完善運行，希望社會不要因為一時的誤會而破壞制度。

民建聯蔣麗芸發言時指要代香港的年輕人向林鄭發問，關心《基本法》只列明50年不變，是否代表2047年後「一國兩制」不復存在。（余俊亮攝／資料圖片）

容海恩倡林鄭帶頭減薪

新民黨立法會議員容海恩於答問會上批評，林鄭和政府團隊需為反修例風波負上最大責任，建議參考前特首董建華2003年面對沙士帶領政府團隊減薪10%，要求林鄭帶領團隊效法，令市民消消氣。

容海恩於同一節目解釋，雖然泛民要求林鄭為事件下台，但對方已多番拒絕及表明會繼續處理好社會問題，故繼續叫林鄭下台亦無甚作用。容海恩續表示欣賞這樣一個有腰骨、有承擔的政府，但市民對林鄭個人的能力及施政已存疑，特首亦承認自己在處理反修例風波時有很多不足，認為市民希望有人能負上個責任，林鄭最少應帶頭減薪舒解民怨，不滿對方於答問會中迴避了自己的問題。