【逃犯條例】周日遊行上訴被駁回　委員會：對公眾安全構成威脅

民間集會團隊擬於本周日（19日）舉辦名為「天下制裁」遊行，由中環遮打道行至銅鑼灣維園，日前就遊行向警方申請不反對通知書，惟警方昨日（16日）稱反對當日遊行，並僅就當日於遮打花園及遮打道行人專用區的集會發出不反對通知書。 民間集會團隊今日（17日）就遊行被反對提出上訴，發言人劉頴匡將交代上訴詳情及當日活動安排。

劉穎匡（左）認為，警方從未停止打壓言論及集會自由。（陳綽嵐攝）

【14:00】劉穎匡認為，警方從未停止打壓言論及集會自由，不批出不反對通知書是出於政治原因，今次更是本年度及新任警務處處長鄧炳強上任以來，首次發出遊行的反對通知書，他希望市民不要習慣，應捍衛自己應有的權利，原定遊行路線由中環遮打道作起點，先進行起點集會，步行至軒尼詩道至怡和街交界，劉穎匡表示，可接受遊行路線上的合理改動，亦安排大量糾察維持秩序，希望警方不要打壓市民的遊行及集會自由。

民間集會團隊今日（17日）就遊行被反對提出上訴，民間集會團隊發言人劉頴匡將交代上訴詳情及當日活動安排。（資料圖片／黃偉倫攝）

民間集會團隊早前就「天下制裁大遊行」向警方申請不反對通知書，遊行主題為要求政府展開民主政改，否則呼籲各國制裁侵犯人權的官員及警察。原定遊行路線起點為中環遮打道至銅鑼灣維園。劉頴匡稱，改在中環出發是希望可解決過往維園擠塞的情況，又稱未有打算在終點設集會。

民間集會團隊昨日（16日）引述警方指，根據近日社會氣氛和在公眾集會或遊行後發生的違法及暴力事件，有理由相信遊行的參與者行為不在申請人的控制範圍內，故不批准遊行。警方又以去年12月8日及今年元旦遊行作例子，指警方在相關活動開始、進行期間及結束後，均在附近拘捕多名「相信是集會或遊行的參與者」，而在活動結束後亦有參與者逗留在相關地點進行非法集結，並以易燃液體等破壞商店及襲擊警員。此外，警方稱遊行路線鄰近多個可能成為破壞目標的政府建築物，包括高等法院、終審法院及多間曾被破壞的銀行。