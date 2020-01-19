黃均瑜批反對派販賣仇恨　人大代表：五大訴求為何不包降樓價？

反修例風波持續多月，香港政協青年協會今日（19日）早上舉行研討會，將遞補成為港區人大代表的教育工作聯會會長黃均瑜批評，反對派過去販賣「仇警」和「恐懼」情緒，令運動遲遲未能平息。港區全國人大代表陳曉峰質疑，示威者的「五大訴求」為何不包含降低樓價。

香港政協青年協會今日舉行研討會邀請嘉賓分享。（余俊亮攝）

香港政協青年協會今日（19日）舉行「止暴制亂 恢復秩序 重回正軌」研討會，陳曉峰、黃均瑜、工聯會立法會議員郭偉强等人出席。陳曉峰指，反修例運動是「偽命題」，因修例內容和原有法律改動不大，內地亦無意通過修例達到政治目的。

他又提到示威者口號「五大訴求 缺一不可」，質疑為什麼訴求中不包括「降低樓價」這些民生議題，又認為當中要求特赦所有人是「不可能，不合法」。

本身是律師的陳曉峰認為，港人無須擔心2047年港人利益受損，因《基本法》賦予港人的約定並沒有以50年為限，不擔心香港法律系學生未來需要忘記普通法。

陳曉峰認為，港人無須擔心2047年港人利益受損，因基本法賦予港人的約定並沒有以50年為限，不擔心香港法律系學生未來需要忘記普通法。（余俊亮攝）

黃均瑜：721事件激發城鄉矛盾

就政府「止暴制亂」工作，教聯會會長黃均瑜認為，當局目前很難講道理，只能看誰力量比較大，先用力量制服示威者以治標，「過去就是長時間有人覺得不應該用力，覺得應該低聲下氣⋯⋯講道理，但事實反映這行不通。」

他認為類似的「動亂」可能五年發生一次，「每五年小學生變中學生，中學生變大學生，現在沒機會參與的（學生），見高班玩得那麼興奮刺激，到大了便又來。」

他批評反對派利用「仇警」和「仇共」販賣恐懼，質疑721事件是企圖激發城鄉矛盾，「最後不知是否錯有錯著，仇恨最後去到何君堯和警察身上。」

教育方面，他認為教育界不應該鼓勵標籤政治，例如標籤老師、學生或學校是「黃藍」，因易散播仇恨。他估計目前思想是「黃」的教師佔7成，但會散播「黃言論」的是四成，而會實際行動的只有一成，情況基本上是可控，但長遠解決仇恨需要社會整體努力。

經民聯成員張俊勇上月向全國人大常委會辭去港區人大代表一職，兩年前在人大選舉落敗的黃均瑜，料下月遞補成為人大代表。