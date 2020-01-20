年宵貼反修例標語　食環署要求社民連簽終止協議　3點前「收檔」

社民連維園年宵攤檔因展示反修例及反對警察加薪的標語，昨晚（19日）關舖後被食環署以保障公眾利益的前提下張貼警告，若不跟隨指示拆除標語，將可隨時終止攤檔營運。 社民連今日（20日）於攤位外見傳媒時表示，今早曾多次聯絡食環交涉不果，前立法會議員梁國雄批評當局「政治審查」，強調不會拆除有關展板。眾人於攤位外焚燒警告信以示不滿。 直至中午，食環署職員要求社民連簽署終止協議，並在今日下午3時前關閉維園攤檔。

社民連維園年宵攤檔因展示反送中及反對警察加薪的標語，昨晚（19日）關舖後，被食環署以保障公眾利益的前提下張貼警告。（梁鵬威攝）

現場所見，社民連的攤檔展示多塊與反修例運動有關的展板，包括列出被補人數及被檢控人數，播放警察執法時與示威者衝突的片段，一幅由尊子所畫諷刺「警暴」的漫畫等，亦有展板呼籲市民參與反對警隊加薪聯署。

社民連主席吳文遠指，昨晚凌晨一點收到食環署的來電，攤位亦被貼上警告。食環署發出的警告信中提到，涉事攤位只可經營售賣及推廣準售商品（鮮花）的業務，而食環巡視時發現攤位架起了7塊與鮮花無關的展板；在保障公眾利益的前提下發出警告，需於今日凌晨一點前移除有關物品，否則可隨時終止攤檔營運。

黃浩銘：有本事叫警察清場

副主席黃浩銘解釋，所有展設的展板與販賣的花卉有關，例如名為守護之劍的劍蘭象徵守護香港、抗爭運動節節上升，桂花象徵港人於運動中高潔的品格等，配合展板的內容突出香港人於這場運動的付出及堅強，又指展示「警暴」片段是用作反襯。黃浩銘明言不會拆除展板，「食環署有本事就叫警察黎清場」，又笑言要拉同場的支聯會及守護公義基金下水。

吳文遠說，今早曾多番致電食環署主任，但未獲回覆，又指於攤位收集聯署，是為了支持議會阻礙警隊加薪撥款，不解為何食環要介入，質問是否要增加反對食環加人工的聯署。



梁國雄批評是政治審查，強調不會拆除有關展板。（梁鵬威攝）

梁國雄：食衛局應先處理好肺炎

梁國雄批評食環署「政治審查」，指責政府部門因為政治忌諱，多番剝奪社民連本應人人皆有的權利，又指食環署所屬的食物及衛生局局長陳肇始，應先專心處理武漢肺炎，急市民所急。

記者會進行期間食環署有派人在一旁觀察，惟未有上前交涉。黃浩銘等人焚燒食環署的警告信以示不滿，並高叫示威者口號。

黃浩銘解釋，所有展設的展板與販賣的花卉有關。（梁鵬威攝）

同場攤檔未有被警告

在社民連旁邊設置攤擋的支聯會，亦有展示與反修例運動相關的裝飾，包括一棵「連儂樹」，惟攤檔負責人指未有因此收到警告，只被食環署職員勸喻不要擺設捐款箱，沒有強制要求拆除。而同樣有設捐款箱及張貼「光復香港」等揮春的守護公義基金，則未有收到任何勸喻或警告。

梁國雄又指責政府部門因為政治忌諱，多番剝奪社民連本應人人皆有的權利。（梁鵬威攝）