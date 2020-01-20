【持續更新】社民連維園攤檔遭食環署終止營運　吳文遠拒清拆

社民連維園年宵攤檔因展示反修例及反對警察加薪的標語，昨晚（19日）關舖後被食環署以保障公眾利益的前提下張貼警告，若不跟隨指示拆除標語，將可隨時終止攤檔營運。 食環署職員今日（20日）再到攤位巡視，要求社民連簽署終止協議，並在今日下午3時前關閉維園攤檔，否則會即場清拆。

食環署職員終止社民連終止維園攤位。（李澤彤攝）

【16:20】吳文遠致電食環署新聞組，職員表示新聞組主要處理傳媒查詢，會向有關部門轉達。吳文遠表示不排除就此提出司法覆核或民事索償，會向律師徵詢意見。

他又透露，計劃與工黨在年初三或四舉行集會，主題為「抗警暴，反加薪」，會繼續收集市民反對警察加薪的聯署，正在申請不反對通知書。

【16:00】食環署職員鍾先生向吳文遠表示，上司不在維園，若吳文遠需要回應，可到食環署總部或致電至食環署新聞組。

【15:34】梁國雄及吳文遠前往食環署位於維園的辦事處，與食環署人員交涉，他們高呼：「預防肺炎不力，政治打壓勤力。」

【15:31】社民連主席吳文遠提到食環署指社民連並非賣花，吳稱：「我啲花差唔多賣晒」，又指其攤位是維園年宵人流「數一數二」多，他又指食環署仍未有人向他解釋展品如何與賣花無關，亦沒有給予機會他解釋。

吳文遠指出，若食環署一意孤行清拆其攤檔，他不會阻止亦不會與食環署職員衝突，「佢鐘意拆就拆，就讓全世界知道政府有幾荒謬。」

【15:00】社民連未有在3時前清拆展板，據了解，約有20名食環署職員正預備向社民連攤位進發。