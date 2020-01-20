海洋公園救亡　CY促表態要不要內地客　南區區議員反邀赴大會旁聽

海洋公園陷入財困危機，政府擬向公園注資106.4億元撥款，一次過資助其擴建及翻新計劃。近年於網上言論出位的全國政協副主席梁振英今（20日）在facebook發文表示，海洋公園等重大建設是吸引外地遊客的重大賣點，質疑本地人未能支撐重大建設，「重大旅遊建設完全靠本地客，不如馬上執笠。」他更要求南區區議員就「海洋公園要不要內地客」公開表態。 不少區議員隨即在facebook批評梁振英的說法，南區區議員袁嘉蔚強調武漢肺炎令香港人對內地旅客望而生畏，同時南區過度發展旅遊業已嚴重影響居民生活，「如果可以用狙擊民主派嘅精力追擊肺炎病毒，世界會和平」；南區區議員主席羅健熙更邀請梁振英出席周四區議會大會，聽取南區區議員的表態。

梁振英在facebook發文，要求南區區議員就「海洋公園要不要內地客」公開表態。（梁振英facebook）

梁振英表示，海洋公園、迪士尼等重大建設當然屬於香港人，但同時是吸引外地遊客的賣點，他質疑香港只有700多萬人口，能否全靠本地人支撐重大建設，梁振英強調這些景點的未來不在於有多吸引力，而是在於外地遊客會否來港，「重大旅遊建設完全靠本地客，不如馬上執笠。」他批評「黑衣暴徒」和立法會議員鄭松泰及毛孟靜等泛民人士，令內地對香港望而生畏，又強調若香港人不改變思維和態度，只會如台灣一樣。文末他更要求南區區議員表態，「海洋公園要還是不要內地客？如果要，如何爭取？」

羅健熙邀請梁振英出席周四區議會大會，聽取南區區議員的表態。（資料圖片）

多名南區區議員隨即表態，羅健熙在facebook表示，對梁振英而言，「遊客，對佢而言只有內地一途」、「海洋公園，只有逼爆才能賺錢一途」，而香港一切基建都只有內地遊客才是王道。他質疑對方問及海洋公園要不要遊客，就應該問海洋公園，而非問南區區議員，「如果是中文表達能力差，就不要臉做政協副主席好不好？」他更邀請梁振英出席周四區議會大會，聽取南區區議員的表態。

南區區議員袁嘉蔚亦在facebook稱，「過氣特首仍恬不知恥，將責任諉過守護家園的香港人。」她提及近日武漢肺炎令香港人對內地遊客望而生畏，同時南區已經過度發展旅遊區，令街坊居民出入不便。她強調「有麝自然香，好嘅企業自然有人幫襯，詳情請見黃色經濟圈，唔需要你呢個過氣特首喺度指指點點」，呼籲對方用「狙擊民主派嘅精力追擊肺炎病毒」，相信世界會和平。