港府注資海洋公園106億或泡湯　民建聯表態保留　促交救急方案

立法會經濟發展事務委員會今（20日）討論海洋公園撥款106.4億元進行新發展計劃的建議，多名建制及泛民議員均明言反對。民建聯立法會議員周浩鼎在社交平台短片表明，雖然海洋公園是很多港人的集體回憶，市民在情感上不想海洋公園就此倒閉，但106億元金額乃天文數字，能否令海洋公園走出經營困境轉虧為盈，仍是一大疑問。

他說，為免日後繼續「填氹」，民建聯促請當局及園方為此盡快呈交一個短期救急方案，以較小額撥款，令公園短期存活下來，並先進行管理層及經營方針改革後，再考慮未來是否仍進行大型發展。