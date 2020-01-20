港府注資海洋公園106億或泡湯　民建聯表態保留　促交救急方案

撰文：沙半山
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立法會經濟發展事務委員會今（20日）討論海洋公園撥款106.4億元進行新發展計劃的建議，多名建制及泛民議員均明言反對。民建聯立法會議員周浩鼎在社交平台短片表明，雖然海洋公園是很多港人的集體回憶，市民在情感上不想海洋公園就此倒閉，但106億元金額乃天文數字，能否令海洋公園走出經營困境轉虧為盈，仍是一大疑問。
他說，為免日後繼續「填氹」，民建聯促請當局及園方為此盡快呈交一個短期救急方案，以較小額撥款，令公園短期存活下來，並先進行管理層及經營方針改革後，再考慮未來是否仍進行大型發展。
民建聯立法會議員周浩鼎促請當局及園方盡快呈交短期救急方案，以較小額撥款令海洋公園短期存活下來。(羅君豪攝)
周浩鼎表示，海洋公園近年連年虧損，對於一次性注資逾百億元，政府提供的資料無法令市民釋除疑慮及相信海洋公園在進行過百億元發展計劃後能扭轉目前財務危機。
周浩鼎又稱，市民始終憂慮百億元巨額方案能否令海洋公園走出經營困境，轉虧為盈，更擔憂日後園方仍需再向政府伸手繼續「填氹」，因此據目前資料情況，民建聯對政府的百億方案有所保留。
除了民建聯外，新民黨葉劉淑儀指，內地人經過多月騷亂後不願來港旅行，擔心新方案是無底深譚。又表示，以海洋公園過去超支及延誤紀錄，支持公園向財委會申請撥款是不負責任。實政圓桌、港區人大代表田北辰指出，現時海洋公園最應改善是管理不善問題，他會先諮詢選民意見，才決定投票意向。