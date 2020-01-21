劉頴匡下午於東區法院應訊　代表律師料有官司在身或保釋失敗

民間集會團隊前日（19日）在遮打花園舉行集會，期間爆發警民衝突，活動最終被腰斬。發言人劉頴匡當晚會見傳媒後遭警員帶走，團隊成員稱警方以「煽動群眾情緒」及「違反不反對通知書條件」為由，將他拘捕並帶至灣仔警署。 警方昨日（20日）表示，28歲姓劉男負責人涉嫌違反香港法例第245章公安條例第17A條被捕，現正被扣留調查。團隊成員今（21日）指，劉頴匡將在下午兩時半於東區法院應訊，惟其代表律師仍未清楚以那一條控罪起訴，因劉頴匡有另一單官司在身，律師預料大機會保釋失敗，需即時還押。

劉頴匡周日於灣仔會見傳媒後，遭警方到場拘捕。（資料圖片/羅家晴攝）

劉頴匡前晚在灣仔會見記者時表示，集會期間有便衣警員在未有出示委任證下突然進入遮打花園，要求他終止集會。惟他稱警員未有按《警隊條例》出示委任證，直至市民鼓譟、幾經擾攘後警員才快速展示委任證，他指當時情況已難以控制，認為警方應為發生衝突負上最大責任。

港島總區高級警司吳樂俊昨早則表示，周日集會開始後短時間內已經有人堵路及四處破壞。警方認為主辦方無法控制秩序，故派員進入集會場地，要求終止集會。吳樂俊強調，警民關係科人員多次與劉頴匡開會，直言對方不會未見過相關警員，批評對方故意刁難，最終令警員受襲。

劉頴匡曾在去年八月發起觀塘遊行，其後被警方以涉嫌非法集結拘捕。