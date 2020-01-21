【維園年宵】食環署清拆年宵攤檔　社民連未有阻止

社民連維園年宵攤檔因展示反修例及反對警察加薪等標語遭食環署警告，要求盡快按指示拆除，食環署昨（20日）更要求社民連簽署終止協議，提早關閉年宵攤位，但社民連拒絕，其後雙方協商後定於今早11時會面，商討解決方案。 社民連主席吳文遠今（21日）在Facebook表示，食環署在會面前「鬼祟」封鋪，「食環得閒去封鋪，防疫又唔做好。」 下午5時許，十多名食環署職員抵達社民連攤位，開始清拆，搬走攤位內的物品及拆除棚架。社民連副主席黃浩銘稱不會阻止，又批評當局政治打壓。

社民連主席吳文遠今（21日）在facebook斥食環署在會面前鬼崇封鋪，批「食環得閒去封鋪，防疫又唔做好。」（吳文遠facebook）

吳文遠今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，原約定食環署職員於今早11時會面，商討攤位的處理方案，惟他稱今早發現攤位遭食環署人員「鬼崇」地用圍欄封鋪。他稱，或會以司法覆核及臨時禁制令挑戰食環署的決定。

吳文遠又指，今年的政府年宵攤位都是「拍烏蠅」，強調租攤位除了是售賣名為「自由」的銀柳、「堅強」的仙人掌及「齊上齊落」的滿天星外，就是為了列出過去七個月反修例運動的事宜。