林鄭訪瑞士　晤李顯龍、盧森堡首相提修例風波　稱香港根基仍穩固

特首林鄭月娥昨天率領訪問團抵達瑞士，出席世界經濟論壇年會，林鄭昨天在商務及經濟發展局局長邱騰華陪同下，分別與新加坡總理李顯龍和盧森堡首相貝特爾會面。 林鄭在會面期間，提及香港在去年經歷了前所未有的挑戰，不過她稱香港的根基依然穩固，有信心香港可以克服當前困難，林鄭強調特區政府在處理是次社會動盪時一直堅持三個原則，分別是堅守「一國兩制」方針和維護《基本法》、尊重和維護法治，以及保護香港的制度優勢。

行政長官林鄭月娥今日（達沃斯時間一月二十一日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。圖示林鄭月娥（左）與新加坡總理李顯龍（右）會面。（政府新聞處）

晤中證監副主席 稱社會動盪下金融業仍保持穩定

林鄭首天行程緊密，她先出席國務院副總理韓正在世界經濟論壇年會的演說環節，及後與新加坡總理和盧森堡首相會面，又接受兩間國際媒體訪問，並於昨晚上出席由世界經濟論壇創辦人及執行主席克勞斯∙施瓦布為來自世界各地出席年會的嘉賓所設的晚宴。

林鄭與李顯龍會面時稱，香港與東南亞國家聯盟（東盟）的《自由貿易協定》涉及香港和數個東盟成員國包括新加坡的部分已於去年六月生效，她十分感謝新加坡政府一直對香港與東盟簽訂相關協定的支持。林鄭期望東盟十國及六個與東盟已簽署《自由貿易協定》的夥伴就《區域全面經濟夥伴協定》完成談判後，香港能與新加坡就尋求加入該協定展開磋商。

林鄭月娥與貝特爾會面時則表示，十分高興自去年在達沃斯會面後，今年再次與對方碰面，她欣悉盧森堡去年三月與中國簽署了共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，她邀請盧森堡的企業代表參與今年九月在香港舉行的第五屆「一帶一路高峰論壇」，與香港以及來自不同國家及地區的政商界翹楚深入討論不同行業的商機。為進一步開拓兩地在金融領域的合作空間，她亦邀請貝特爾考慮出席明年的第十四屆亞洲金融論壇。

此外，林鄭月娥昨天下午亦與中國證券監督管理委員會（中證監）副主席方星海會面，她感謝中央政府及中證監一直支持發展香港成為國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐，她稱儘管過去七個月出現社會動盪，香港的金融業保持穩定，並在證券和債券市場方面取得良好進展。她表示隨着國家持續推動金融業對外開放，加上國際大型指數相繼納入人民幣資產，香港資本市場將可發揮更大作用和作出更多貢獻。

行政長官林鄭月娥今日（達沃斯時間一月二十一日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。圖示林鄭月娥（左）接受國際媒體訪問。（政府新聞處）