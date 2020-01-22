【武漢肺炎】健康申報表落實首天　陳肇始稱一武漢旅客發燒無申報

武漢爆發新型肺炎，所有從武漢乘坐航班到港的航班均要填寫健康申報表。食物及衞生局局長陳肇始今天（22日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問時透露，一名武漢旅客在申報表上沒有申報自己患病，但經體溫檢測發現該旅客發燒，當局已即時處理個案並將該旅客隔離。

陳肇始表示，一旦香港出現首宗確診個案，政府已有全套方法處理，包括在康文署兩個渡假營設隔離設施，隔離患者的緊密接觸者，其中一個渡假營設於鯉魚門。（羅君豪攝）

設兩渡假營隔離



陳肇始表示，一名武漢旅客在申報表上沒有申報自己患病，但經體溫檢測發現該旅客發燒，當局已即時處理個案並將旅客隔離，在隔離期間，醫院將為病人進行檢測和觀察臨床情況，無問題才可以出院。

被問到會否好像武漢市長般，呼籲香港人不要再到武漢，陳肇始表示，世界衛生組織將召開專家高層會議，要看看會議的建議，港大微生物學系講座教授袁國勇亦呼籲港人不要到武漢，她則提醒若有必要去武漢的人，應戴口罩和不時洗手，回港後亦應戴口罩14天。

陳肇始強調香港和政府對疫情非常警覺，故很早已就疫情提升至危險級別，至於會否進一步要求高鐵旅客填寫健康申報表，陳肇始稱正就有關方面研究，她指抵港的高鐵列車並非所有香港列車，聯絡工作需時。

陳肇始表示，一旦香港出現首宗確診個案，政府已有全套方法處理，包括在康文署兩個渡假營設隔離設施，隔離患者的緊密接觸者，其中一個渡假營設於鯉魚門。