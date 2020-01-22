【直播】議員受襲案襲擊者無檢控　鄧炳強允更新案件進展

警務處處長鄧炳強上周出席中西區區議會，火花四濺，他今日（22）出席荃灣區議會會議，接受區議員質詢，《香港01》將全程直播會議過程。

【15:55】現場市民又再叫囂，議會暫停，主席促叫囂者離開。

【15:52】工聯會區議議葛兆源表示荃灣的罪案率一直下降，破案率亦高，但近半年因警員人手調動令老問題重現，包括違泊、飛車、企街等問題。葛又關注區內催淚煙的清潔問題。他又提到，有去年12月有20多人衝入其辦事處破壞及偷竊，關注議員、市民及前線警員的安全問題。

鄧炳強重申讉責任何暴力事件，並希望議員齊心讉責暴力。他回應催淚煙問題時指，催淚煙在外國已使用約百年，醫學文件及公開資料都顯示吸入催淚煙會有短暫刺激徵狀，但不會對人有永久傷害。又指警隊是在迫不得已的情況下為保持安全距離才會用催淚煙，「由1月5日開始，只在19日在遮打花園用過一次，已經比之前大幅減少使用。」他表示如果暴徒的暴力減退，警方也不需要動用催淚煙，「最好是高高興興，大家合法舉行集會遊行。」

【15:48】區議員趙恩來發言指，在元朗7.21事件後，市民對警方信任度下跌，而當時翌日有傳在荃灣，將有白衣人無差別襲擊市民，令市民擔心自身安全。他又指，8.5在荃灣發生的斬人案，當時他在場，但警方指揮官到場後卻轉身離開。

趙恩來又說，自己在投票前一日被襲擊，該名襲擊者其後更襲擊到場的警察，但直至現時為止仍未被檢控，批評警方執法不公，鄧炳強回應指，會吩咐同事向他更新案件的進展。

至於7.21元朗襲擊事件，鄧炳強指，在過去的周日，有警員在中環被打至頭破血流，正因如此，當時在元朗西鐵站的警員，在評估形勢後才選擇轉身離開。

【15:35】黃家華在現場讀岀一封警員不認同警務處處長做法的信件，並提及10月8日梨木樹事件，有一班人用武器攻擊市民，惟警方卻護送他們離開，問及當日有否截查和拘捕任何一人。

鄧炳強稱，該信件無名無姓，希望有真憑實據就拿岀來，他又指警員都想休假，只要暴徒不再岀來就可以。同時鄧炳強稱10月8日警方僅在這班人身上找出移除連儂牆工具，呼籲如有人有進一步資料可以提供。黃家華再問有否截查任何人，強調當日人士手持鐵通，鄧回應指並無從他們身上找到鐵通，重申有資料可提供。

【15:30】區議員陸靈中發言時，稱呼鄧炳強為「Pk鄧先生」，又指有長者託他問，鄧炳強對於有長者被防暴警察打至頭破血流，有何感受？鄧炳強回應指要看上文下理，不知該名長者在事前做了甚麼。陸靈中說自己在競選時，被防暴警察阻止開易拉架，鄧炳強說會當作投訴跟進。

鄧炳強指，不同意警方有胡亂打人，但會跟進在荃灣區內的違例泊車問題。至於在10月1日在荃灣大河道發生的開槍案件，鄧炳強強調，警方並無插贓嫁禍，而警方在案件中已拘捕了兩人，其中中槍的少年已被控告暴動及襲警罪。

【15:26】區議員陳劍琴先向鄧炳強展示圖片，先問他圖中小童心情如何，鄧回應指「相信他應該是開心」，陳又展示一幅警員向記者噴胡椒噴霧的照片，要鄧炳強判斷該警員的情緒狀態。鄧炳強指表示要單憑照片判斷事情是很危險。陳劍琴指該名警員向記者噴胡椒噴霧的時候表現亢奮，指這不是單一事件，指有警員在開槍自然流露「玩玩吓嘅表情」，批評警員對活生生的港人進行恐怖份子式攻擊，質疑警隊的精神狀況已失控。

【15:22】易承聰表示，721事件當晚，有議助在晚上11時多接獲居民反映白衣人無差別襲擊，該議助除即到荃灣西鐵站了解，惟港鐵未有任何消息告訴乘客，同時警員整晚都未有岀現。另外就荃灣早前的四坡坊斬人事件，當晚警員未有依照街坊提供的消息跟進，反而向反方向離開，他稱該名的議助正是他，他在此批評警方的執法行為。

【15:18】對於岑敖暉質疑他與前元朗區議會當然議員曾樹和關係密切，鄧炳強回應指，曾樹和當時是區議員，兩人的關係就如普通區議員一樣，又說「我和鄺俊宇仲熟過同曾樹和」。

至於他過去的履歷與中國關係密切，鄧炳強強調，自己在上海浦東幹部學院只讀了數個月，反而在英國皇家國防學院及美國聯邦調查局國家學院均讀了超過一年，反問大家會否認為他與這些國家有關係。

【15:14】岑敖暉表示，法治就是要制止公權力以及令每個公民權力受保障，他強調香港和內地的法律制度不同。惟岑敖暉問及直至現在，有多少名警員因為不當執法而被捕，他稱現時一套制度針對香港公民，一套針對警務人員，特別在721事件中白衣人無差別打人，但兩名警員逃之夭夭。岑發言其間有人大叫「講大話」，並與在場區議員發生爭執。

岑批評721事件發生至今，仍然無警員「落鑊」，強調當日游乃強更與白衣人搭膊頭。岑敖暉稱，鄧炳強未成為處長前曾與曾樹和關係密切，或許能解釋警員和襲襲白衣人的千絲萬縷關係。

【15:09】邱錦平表示，收到好多村民反映，感謝警方在過去的執法，又指有關在8.31太子站有警方殺人，以及有警方強姦示威者的謠言，實在令人髮指。

【15:07】區議員伍顯龍表示，在過去半年中，有不少示威者在被制服後仍被圍毆，及急速拖行等，認為警方的處理手法有不當，質疑警員執法時有否尊重人權。

鄧炳強回應指，警方執法時絕對尊重人權法治，認同不應濫用私刑。他又指，現時要控制拘捕後的示威者並不容易，因為有人會你死我活地掙扎。至於去年8月5日在荃灣發生的斬人案，鄧炳強指有關案件仍在調查中，暫時未有人被拘捕。對於有警員在執法時，並無出示委任證，鄧炳強指，警方內部正做紀錄覆檢。

【14:59】文裕明稱要向鄧炳強提三個意見，他指長者參與耆樂警訊活動獲益不少，希望警方能把少年警訊合併，加強兩代溝通。其二近日有人不時作岀刑事破壞，其中交通燈的損毀對行人和長者受困擾，更會構成安全問題，問及有否方法制止破壞發生。其三，周日的集會有警員負責溝通惟遭黑衣人襲擊，問及如何保障前線警務人員的執法。

鄧炳強稱，希望社區人士一同譴責破壞的行為，同時感激議員對周日事件的關注，強調警方不會因為危險而不執行職務。

+ 5 + 4 + 3

【14:51】鄧炳強稱希望區議員以身作則，惟昨日有區議員阻礙警務人員執法，譚凱邦即稱鄧炳強「不要含血噴人」，現場再次發生混亂，鄧稱可能有人「懼怕我講岀真相」。

【14:48】鄧炳強指，希望大家緊記兩件事件，包括去年11月11日有男子在馬鞍山被人用火燒，以及11月13日羅伯在上水被掟磚擊中死亡。他表示，7,019人因反修例相關事件反捕捕，1,092人被起訴，大部分案件仍在司法程序當中，其中38人被定罪，12人被判監，其中2人因攜帶汽油彈被判監。

鄧炳強又說，政府已多番澄清8.31在太子站並無死人，認為這只是謊言，不能與11.11及11.13的慘案相提並論。

【14:42】鄧炳強開場發言時表示，在會上播放的片段，正正顯示如果只看一部分的片段，就不能知道事實的全部。他又指，有人在會議展示侮辱他及警員的字句，但他不會放在心上，認為這只會顯示個人修養。

【14:39】民主派議員要求向鄧炳強展示反修例運動的影片，包括記者受到警方不合理的對待等，播放影片時公眾人士時大叫「放火你唔播」等字句，更與民主派議員對罵。區議員譚凱邦稱，「你支持的輸晒啦」，在場一度混亂，陳琬琛要求在場人士保持肅靜，如再有人叫喧會要求離場。

鄧炳強發言時有在場人士拍手叫好，民主派議員要求主席趕大叫人士離場，惟該人士並不願意。

警務處處長鄧炳強出席荃灣區議會會議。（鄭子峰攝）

【14:30】荃灣區議會主席陳琬琛表示，希望公眾席人士不要喧嘩大叫，同時要求在場的便衣警察佩戴委任證。他稱每位議員暫有四分鐘向警務處處長鄧炳強發問，又以「PK」形容鄧炳強。

【14:20】鄧炳強已抵達荃灣區議會，並接收撐警市民的請願信。

【14:10】有近百名記者在區議會內，職員未有安排記者席，而撐警人士陸續進入會場內，情況混亂。

【13:40】工黨成員到場抗議警暴問題，以及抗議警隊加人工，與在場支持警隊親建制派團體鬥嗌口號。有撐警隊團體成員走上前要求工黨抗議者離開，被警員阻隔開。

【13:30】荃灣區議會尚未到開會時間，多個親建制派團體在開會地點外集會，支持鄧炳強及警隊，展示「香港警察是勁的」、「一哥英明 市民靠你」、「忠誠勇毅鄧炳強」等的標語。

荃灣區議會今天會議將討論多項與警方有關的動議，包括要求成立獨立調查委員會、要跟進警方使用催淚彈情況等。