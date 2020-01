【逃犯條例】近月3次見面　林鄭：習近平表明不會收緊對港管治　

反修例運動持續逾7個月,未有平熄跡象。正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的行政長官林鄭月娥,今日(22日)接受彭博訪問時,談及香港的局勢,強調有關「中央藉此收緊對香港管治的指控沒有道理」(There is no truth in the allegation that the central government is tightening the grip on Hong Kong),並再次表明自己不會辭職。

國家主席習近平去年11月曾在上海會見林鄭月娥,強調止暴制亂是香港當前最緊迫的任務。(資料圖片/新華社)

林鄭月娥表示,近月分別在三個場合與國家主席習近平見面時,習近平均向其清楚表達,中央希望香港成功落實一國兩制和高度自治。

林鄭重申不會辭職

反修例風波引發巨大的政治風暴,令林鄭陷入前所未見的政府危機,甚至有傳中央有意撤換特首。林鄭在訪問中,再一次稱修例的初衷是為了填補法律漏洞,惟對局勢發展始料不及,承認自己錯判形勢,並稱要為此負全責,但重申不會辭職,「我會竭盡所能緊守崗位及控制當前局勢」(I will do my utmost to stay in this position and arrest the current situation),指「辭職並非難事,但於當日困境及問題中抽身而去,在我而言是非常不負責任的」(it is not difficult to quit, but walking away from such a big dilemma and problem now, is in my view is not very responsible)。