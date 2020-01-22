【逃犯條例】近月3次見面　林鄭：習近平表明不會收緊對港管治　

反修例運動持續逾7個月，未有平熄跡象。正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的行政長官林鄭月娥，今日(22日)接受彭博訪問時，談及香港的局勢，強調有關「中央藉此收緊對香港管治的指控沒有道理」(There is no truth in the allegation that the central government is tightening the grip on Hong Kong)，並再次表明自己不會辭職。

國家主席習近平去年11月曾在上海會見林鄭月娥，強調止暴制亂是香港當前最緊迫的任務。（資料圖片/新華社）

林鄭月娥表示，近月分別在三個場合與國家主席習近平見面時，習近平均向其清楚表達，中央希望香港成功落實一國兩制和高度自治。

林鄭重申不會辭職

反修例風波引發巨大的政治風暴，令林鄭陷入前所未見的政府危機，甚至有傳中央有意撤換特首。林鄭在訪問中，再一次稱修例的初衷是為了填補法律漏洞，惟對局勢發展始料不及，承認自己錯判形勢，並稱要為此負全責，但重申不會辭職，「我會竭盡所能緊守崗位及控制當前局勢」(I will do my utmost to stay in this position and arrest the current situation)，指「辭職並非難事，但於當日困境及問題中抽身而去，在我而言是非常不負責任的」(it is not difficult to quit, but walking away from such a big dilemma and problem now, is in my view is not very responsible)。

